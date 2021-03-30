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Авария дня. Двойной обгон в Кемеровской области

Авария дня. Двойной обгон в Кемеровской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 марта 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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29 марта, в утреннее время на Ильинском шоссе в Новокузнецке водитель BMW X5 нарушил правила обгона и устроил серьезное ДТП. О пострадавших не сообщается. Транспортные средства получили серьезные повреждения.
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Метки: bmw   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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4  комментария
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17k
SolomonA 2 часа назад
Жалко, что не в "тонар"...
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21k
MrGod 20 минут назад
1 даун и столько проблем людям, когда их утилизировать начнут с машинами?
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23k
Григорий 43 минуты назад
Этот мудель лекцию не пропустил
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8k
Vlad 2 часа назад
Ну ни фига се... а на симуляторе у него все здорово получалось.
Блииин, да лучше в 6 часов домой приехать, чем пол шестого в морг.
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