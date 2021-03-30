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29 марта, в утреннее время на Ильинском шоссе в Новокузнецке водитель BMW X5 нарушил правила обгона и устроил серьезное ДТП. О пострадавших не сообщается. Транспортные средства получили серьезные повреждения.
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Момент столкновения
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Метки: bmw аварии авария дня авто авто аварии видео дтп обгон
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Блииин, да лучше в 6 часов домой приехать, чем пол шестого в морг.