Жесткое столкновение на перекрестке в Санкт-Петербурге

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На пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы столкнулись два автомобля. На записи видно, что оба аодителя пытались проскочить перекресток до того, как на светофоре загорится красный свет.
Пассажирка «Поло» получила травмы. Проезжавшая мимо скорая оказала ей первую помощь и затем передала бригаде другой скорой, приехавшей по вызову участников ДТП.
Авторский пост
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Метки: аварии авто аварии видео дтп на красный проскакун
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В ПДД нет виноватее. Есть транспортное средство имеющее право приоритетного проезда. (кстати помеху справа) как термин тоже в ПДД не найдете.
На видео плохо видно, но если там окажетка маленькая полустертая сплошная говорящая, что это 2 перекрестка, то у черного движение по встречке еще в придачу. А серебристый максимум за скорость может штраф получить и то если докажут, что превысил.
Блондинка сдает экзамен в автошколе:
Инструктор спрашивает: -Если вы видите зеленый сигнал светофора, о чём он вам говорит?
-Это говорит о том, что Леночка может ехать.
-Правильно, а если Вы видите желтый сигнал сфетофора?
-Это говорит о том, что Леночка еще может ехать.
-К-хм, ну в принципе пойдёт, а если красный?
-Это говорит о том, что Леночка последняя, и ВСЁ!
Чёрный авто виноватее.