Жесткое столкновение на перекрестке в Санкт-Петербурге

На пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы столкнулись два автомобля. На записи видно, что оба аодителя пытались проскочить перекресток до того, как на светофоре загорится красный свет.

0 Пассажирка «Поло» получила травмы. Проезжавшая мимо скорая оказала ей первую помощь и затем передала бригаде другой скорой, приехавшей по вызову участников ДТП.