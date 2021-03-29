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Жесткое столкновение на перекрестке в Санкт-Петербурге

Жесткое столкновение на перекрестке в Санкт-Петербурге (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 марта 2021 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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На пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы столкнулись два автомобля. На записи видно, что оба аодителя пытались проскочить перекресток до того, как на светофоре загорится красный свет.

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Метки: аварии   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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8  комментариев
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1k
boom 2 часа назад
Каждый день такой вижу. У нас жёлтый цвет светофора - вызов для водителя!
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16k
migun31 39 минут назад
В следующий раз поворотник включать будет. К-карма!
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1k
Odynokiy_dyx 54 минуты назад
Не срезай углы, первое, что говорят в автошколе.
В ПДД нет виноватее. Есть транспортное средство имеющее право приоритетного проезда. (кстати помеху справа) как термин тоже в ПДД не найдете.
На видео плохо видно, но если там окажетка маленькая полустертая сплошная говорящая, что это 2 перекрестка, то у черного движение по встречке еще в придачу. А серебристый максимум за скорость может штраф получить и то если докажут, что превысил.
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12k
Dobryi_KOT Час назад
М-да, как в анекдоте:
Блондинка сдает экзамен в автошколе:
Инструктор спрашивает: -Если вы видите зеленый сигнал светофора, о чём он вам говорит?
-Это говорит о том, что Леночка может ехать.
-Правильно, а если Вы видите желтый сигнал сфетофора?
-Это говорит о том, что Леночка еще может ехать.
-К-хм, ну в принципе пойдёт, а если красный?
-Это говорит о том, что Леночка последняя, и ВСЁ!
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9k
Александр Час назад
На мигающий светофор надо не ускоряться, а снижать скорость.
Чёрный авто виноватее.
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12k
Объект реальности Александр Час назад
Черный раньше выехал на перекресок и с меньшей скоростью.
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9k
Александр Объект реальности 23 минуты назад
Конечно раньше, а надо было позже, пропустив встречную машину.
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Объект реальности Александр 19 минут назад
пологаю что серебристый выехал на перекресток уже на красный.
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