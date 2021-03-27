Бельгийцы выпустили книгу с фотографиями плохих дорог

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Бельгийцы очень обеспокоены плохим состоянием дорог в стране. Согласно докладу Всемирного экономического форума, даже дорожная сеть таких стран, как Намибия и Руанда, находится в лучшем состоянии чем в Бельгии. В надежде повлиять на ситуацию, профессиональные фотографы и любители запечатлели уродство или, скорее, "несчастную красоту в плачевном состоянии" бельгийских дорог. Лучшие работы издали в виде фотокниги "The Book of #BelgianRoads".
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