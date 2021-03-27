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Бельгийцы выпустили книгу с фотографиями плохих дорог

Бельгийцы выпустили книгу с фотографиями плохих дорог (1 видео)

Автор:
27 марта 2021 14:43
Метки: авто   автолюбители   дороги   плохие дороги   транспорт и дороги   
241
1
Бельгийцы очень обеспокоены плохим состоянием дорог в стране. Согласно докладу Всемирного экономического форума, даже дорожная сеть таких стран, как Намибия и Руанда, находится в лучшем состоянии чем в Бельгии. В надежде повлиять на ситуацию, профессиональные фотографы и любители запечатлели уродство или, скорее, "несчастную красоту в плачевном состоянии" бельгийских дорог. Лучшие работы издали в виде фотокниги "The Book of #BelgianRoads".

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Метки: авто   автолюбители   дороги   плохие дороги   транспорт и дороги   
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10k
Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
"Бельгийцы очень обеспокоены плохим состоянием дорог в стране. Согласно докладу Всемирного экономического форума, даже дорожная сеть таких стран, как Намибия и Руанда, находится в лучшем состоянии чем в Бельгии."
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261
Argon13 4 часа назад
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356
Санек 4 часа назад
Ой не могу, плохая дорога. Вот где плохая дорога https://autostrada.info/ua/highway/M-13https://autostrada.info/ua/highway/M-13
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3k
Shtoppi 6 часов назад
У нас обычно после публикации подобных материалов, разместившими их начинает заниматься прокуратура по требованию местных чиновников.
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13k
Lynx 6 часов назад
в Союзе было полно таких дорог паутинкой. Но покрытие держалось и его не смывало по весне. Парадокс.
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690
алексей светов Lynx 3 часа назад
Секрет прост.при Союзе многие дороги покрывали а/бетоном марки Вх -2 на основе жидких вяжущих.В летнюю жару он растапливался и трещины склеивались.Если на АБЗ щебня не жалели,то и колейность не проявлялась.При нормативной толщине 5см это было весьма прочное покрытие.А вот современные а/б не имеют этой способности т к температура укладки и укатки порядка 110-140 гр.
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2k
Директор свежего воздуха 6 часов назад
80% показанных дорог из Валонии, во Фландрии дороги нормальные, франкофоны просто снова бабосы выкруживают.
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178
Вано 6 часов назад
Это плохие дороги?
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27k
Snork Snorkoff Вано 6 часов назад
Так там и страны той с плевочек, половинка Краснодарского края.
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