Что сказать в завершении. У мистера Адамса однозначно золотые руки и очень достойное увлечение в жизни. Если вдруг мне посчастливится однажды побывать в Аризоне, то я непременно побываю в его музее и постараюсь прокатиться хотя бы на одной из этих крохотных машин.