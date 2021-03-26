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Свою первую машину Энди сделал в середине шестидесятых, еще будучи подростком. Его сверстники увлекались зарождавшимся рок-н-роллом, появлявшейся культурой хиппи и всеми сопутствующими делами, а Энди заперся в батином гараже с дрелью, «болгаркой», сварочным аппаратом и железками с ближайшей свалки.
Чем бы дитя не тешилось, только бы не… Наверное так думали родители, и не вмешивались особо в творческий процесс юного автомобилестроителя. А он тем временем создал уменьшенную копию Chevrolet National 1928 года, на которой триумфально выехал из домашней мастерской, дрынча двухцилиндровым 18-сильным двухтактным карбюраторным мотором от циркулярки, которую он раздобыл на свалке.
Машина была сделана на раме, сваренной из металлических уголков, а кузов Энди сделал, используя корпуса старых холодильников. Найденных на той же свалке, с которой он разжился мотором.
Годы шли, а увлечение не отпускало. Своё свободное время Энди проводил в мастерской, создавая уменьшенную копию очередного классического автомобиля. Dodge Coupe, Mercury Eight, Mercury Coupe, Chevrolet Master Sedan, это далеко не полный перечень уменьшенных копий реально существующих автомобилей, собственноручно созданных Энди с чистого листа.
Каждая из этих машин имеет двигатель, коробку передач, все системы управление, и … внимание! Регистрационные знаки, то есть номера, благодаря которым Энди может спокойно ездить на своих самоделках по дорогам Аризоны.
Кузова своих машин Энди создает по классической технологии, выстукивая детали из металлического листа на деревянных оправках. За долгие годы своего увлечения мастер создал множество станков, используемых для формовки металла, и самое главное – создал автомузей, в котором выставлены все его поделки.
Все желающие могут увидеть эти машины абсолютно бесплатно, а за очень скромный донат и прокатиться на многих уникальных, существующих в единственном экземпляре самоделках.
Кстати, Адамсу за некоторые его поделки поступали весьма вкусные предложения о покупке. Один известный в США коллекционер предлагал Энди за его Mercury Coupe 500 000 долларов, но тот отказался. Впрочем, некоторые другие машины доступны к продаже.
Что сказать в завершении. У мистера Адамса однозначно золотые руки и очень достойное увлечение в жизни. Если вдруг мне посчастливится однажды побывать в Аризоне, то я непременно побываю в его музее и постараюсь прокатиться хотя бы на одной из этих крохотных машин.
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Метки: авто автомир автомобили кастом кастомайзинг хобби
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