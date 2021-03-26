FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7665 постов • 714 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Настоящие, только маленькие: умелец создает уникальные копии ретро машин и ездит на них по обычным дорогам

Настоящие, только маленькие: умелец создает уникальные копии ретро машин и ездит на них по обычным дорогам (27 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 09:03
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   кастом   кастомайзинг   хобби   
436
27
1
Свою первую машину Энди сделал в середине шестидесятых, еще будучи подростком. Его сверстники увлекались зарождавшимся рок-н-роллом, появлявшейся культурой хиппи и всеми сопутствующими делами, а Энди заперся в батином гараже с дрелью, «болгаркой», сварочным аппаратом и железками с ближайшей свалки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   кастом   кастомайзинг   хобби   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Том Сойер 2 часа назад
Поистине золотые руки!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона Стимпанк выходного дня: самодельная паровая машина из старого Ford A Стимпанк выходного дня: самодельная паровая машина из старого Ford A Полное безумие: двигатель из Великобритании, кузов из Германии, а сделано во Франции Полное безумие: двигатель из Великобритании, кузов из Германии, а сделано во Франции Speedbird 2002 года, с которого началась телевизионная карьера Чипа Фуза Speedbird 2002 года, с которого началась телевизионная карьера Чипа Фуза Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

317138



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
1
164
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
11
143
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
0
20
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
Кровотечение из уха: причины и лечение
0
9
Кровотечение из уха: причины и лечение
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#автомир#кино#приколы#природа#дикая природа#настроение#смешно
#фото#животные#люди#автомобили#факты#дтп#авто аварии#забавно#падение#деньги
#прикол#интересно#подборка#картинки#интересное#истории#аварии#криминал#позитив#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться