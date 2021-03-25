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Toyota — машина надежная, но её нужно иногда обслуживать

Toyota — машина надежная, но её нужно иногда обслуживать (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 15:14
Сообщество : Автомир
Метки: toyota   Автоприкол   авто   автосервис   видео   воздушный фильтр   прикол   
391
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Счастливый обладатель кроссовера Toyota RAV4 обратился в автосервис с жалобами на отсутсвие былой мощности его автомобля. Все оказалось довольно просто, и механики быстро нашли в чем причина.

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Метки: toyota   Автоприкол   авто   автосервис   видео   воздушный фильтр   прикол   
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3k
Том Сойер 3 часа назад

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2k
Paul 36 минут назад
Очередные хайподрочеры!...
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1k
Александр 2 часа назад
Ерунда. Двигатель не запустился бы даже.
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4k
Андрей 2 часа назад
Петросяны...
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8k
Атеист 2 часа назад
Да постанова 99.999%
Не могло столько грязюки там накопиться.

Так.. следующее видео про создание алмазов в камерах сгорания дизельного двигателя?
..вскроют двиг, а там уже граненые алмазы! :)
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1k
Sam Атеист 2 часа назад
Нельзя недооценивать количество дураков и степень из тупизны, +/-каждый пятидесятый клиент автосервиса по пояс деревянный, но уверен, что во всём прав
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7k
Ntvl 3 часа назад
можно зелень посадить
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4k
ваня панкин Ntvl 3 часа назад
рассаду на весну...
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3k
au3 3 часа назад
А там еще может проходить достаточно воздуха чтоб заводилась? Подозреваю постанову ...
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46k
Albert GER au3 3 часа назад
Тоже думаю постановка.
Судя по голосам...
Но вообще я видел подобное в Казахстане. В 80ых.Дядя купил в Тургае Ниву. Продавец сказал мотор негодный. Дядя механик знатный. Мы с Папой поехали притащить Москвичом на сцепке.
Через 100 км москвич закипел. Пока ждали Дядя открыл фильтр. Там подобный писец был.
В общем он дома все фильтры/масла поменял, карбюратор продул жиклёры. Походила ещё ласточка!
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53k
pynh 3 часа назад
Это те же, вчерашние, юмористы? Не за#бало всякую херню под капот пихать?

з.ы. в жопу себе засунь высеры свои

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