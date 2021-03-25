Toyota — машина надежная, но её нужно иногда обслуживать

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Счастливый обладатель кроссовера Toyota RAV4 обратился в автосервис с жалобами на отсутсвие былой мощности его автомобля. Все оказалось довольно просто, и механики быстро нашли в чем причина.
Авторский пост
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Не могло столько грязюки там накопиться.
Так.. следующее видео про создание алмазов в камерах сгорания дизельного двигателя?
..вскроют двиг, а там уже граненые алмазы! :)
Судя по голосам...
Но вообще я видел подобное в Казахстане. В 80ых.Дядя купил в Тургае Ниву. Продавец сказал мотор негодный. Дядя механик знатный. Мы с Папой поехали притащить Москвичом на сцепке.
Через 100 км москвич закипел. Пока ждали Дядя открыл фильтр. Там подобный писец был.
В общем он дома все фильтры/масла поменял, карбюратор продул жиклёры. Походила ещё ласточка!
з.ы. в жопу себе засунь высеры свои
https://old.fishki.net/auto/3675137-bezumnyj-tjuning-dlja-uvelichenija-mownosti-i-prjamoj-svjazi-s-mehanikom.html?utm_source=aab&sign=85263668970236,178454371616417https://old.fishki.net/auto/3675137-bezumnyj-tjuning-dlja-uvelichenija-mownosti-i-prjamoj-svjazi-s-mehanikom.html?utm_source=aab&sign=85263668970236,178454371616417