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На улице Ленина в Североуральске 30-летний водитель за рулем автомобиля Lada Kalina, избегая наезда на пешеходов, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным ВАЗ-2107.
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- За рулем «Лада Калина» находился гражданин 1990 года рождения, - комментирует инспектор ГИБДД Светлана Свиридова. - Он вовремя не заметил пешеходов, потом стал притормаживать, его занесло-закрутило и отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-2107.Сообщения о ДТП в дежурную часть не поступало, сотрудники на место ДТП не выезжали. Видимо, граждане согласно закону об ОСАГО договорились на месте о возмещении вреда. А вот за пешеходов гражданин будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 12.18 за непредоставление преимущества пешеходу.
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Окажись бы я там свидетелем, сия покатулек, с ноги бы его вытащил из тачки- Урод, сука.