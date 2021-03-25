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Авария дня. 30 лет - ума нет

Авария дня. 30 лет - ума нет (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 10:45
Сообщество : Автомир
Метки: авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   повезло   
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На улице Ленина в Североуральске 30-летний водитель за рулем автомобиля Lada Kalina, избегая наезда на пешеходов, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным ВАЗ-2107.
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Метки: авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   повезло   
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10  комментариев
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23k
Vazari 3 часа назад
Где тут "избегая наезда на пешеходов"???. Долбоящер вошел в занос совершая обгон и выйти из него уже не смог.
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8k
Vacony 24 минуты назад
ну дебил.....
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15k
Александр 47 минут назад
Ничего этот гомик не избегал, его просто занесло из-за "легкого" нарушения скоростного режима, а пешикам повезло, что проскочили. Причем, стоячий ВАЗ, прикрыл собой, дальних пешиков, иначе этот долбоящер в них бы и впечатался...

Окажись бы я там свидетелем, сия покатулек, с ноги бы его вытащил из тачки- Урод, сука.
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351
Алекс Янгель 2 часа назад
Первый раз на видео адекватные пешеходы
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1k
Mibud 2 часа назад
Жаль не в столб... С такой манерой езды он еще натворит дел. И в следующий раз не обойдется без жертв...
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26k
Седой 2 часа назад
Он нарушил много чего, несся как на пожар(трудно доказать, но можно), обогнал с права, там пешеходный переход, ну и гололед, должен двигаться согласно погодным условиям осторожно... Короче олень, следующий раз убьет кого нибудь
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60k
Viktor Седой 2 часа назад
Сплюнь, надо говорить - убьётся как-нибудь!
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1k
Провокатор Седой Час назад
Не подскажете в каком пункте ПДД говорится про обгон справа?
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33k
AGM 3 часа назад
Людям которые шли по тротуару и встречной машине несказанно повезло. А за рулём 100% д0л50ё5.
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53k
pynh 3 часа назад
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