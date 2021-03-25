- За рулем «Лада Калина» находился гражданин 1990 года рождения, - комментирует инспектор ГИБДД Светлана Свиридова. - Он вовремя не заметил пешеходов, потом стал притормаживать, его занесло-закрутило и отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-2107.Сообщения о ДТП в дежурную часть не поступало, сотрудники на место ДТП не выезжали. Видимо, граждане согласно закону об ОСАГО договорились на месте о возмещении вреда. А вот за пешеходов гражданин будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 12.18 за непредоставление преимущества пешеходу.