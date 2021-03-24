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Безумный тюнинг для увеличения мощности и прямой связи с механиком

Безумный тюнинг для увеличения мощности и прямой связи с механиком (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: saab   Автоприкол   Юмор   авто   автомир   видео   прикол   тюнинг   
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Работников автосервиса удивил владелец Saab, который приехал с жалабами на перегрев своего автомобиля. То, что мастера увидели под капотом, не поддается никакому объяснению.

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Метки: saab   Автоприкол   Юмор   авто   автомир   видео   прикол   тюнинг   
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9  комментариев
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53k
pynh Час назад
что мешало "работникам сервиса" самим накидать проводов и снять подобную куету?
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5k
z0_0b 15 минут назад
Нид Фор Спид: Хот Трубка
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3k
Свирепый Бамбр 19 минут назад
Трубки чтоб слушать где стучит! На другом конце микрофоны небось. ))
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45
vtoroyshans Полчаса назад
хрень 10 расходомеров перебор, у меня 8 и у всех в соседних палатах тоже по 8, у одного было 10 но после укола он осознал и поставил 8
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6k
klop Полчаса назад
Насмотрелись постанов в youtube решили сами налайкодрочить
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3k
VL 43 минуты назад
Ботву запостили и сами ржут с этой йухни. Придурки.
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8k
costa Час назад
Когда мне захочется посмотреть случайных видео с ютуба - я обязательно зайду на ютуб и посмотрю их.
Тем более когда автор выложил видео с "жалабами".
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21k
Сибиряк Час назад
На постановку похоже или кто то жёстко стебётся над сервисом.
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46k
Albert GER Час назад
Одна телефонная трубка придаёт мотору +100 лошадей и + 200пунктов крутизны водителю.
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