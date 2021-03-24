Безумный тюнинг для увеличения мощности и прямой связи с механиком

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Работников автосервиса удивил владелец Saab, который приехал с жалабами на перегрев своего автомобиля. То, что мастера увидели под капотом, не поддается никакому объяснению.
Авторский пост
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Тем более когда автор выложил видео с "жалабами".