Термочувствительная краска: посмотрите, как эта Audi A4 меняет цвет от прикосновения

Современные технологии позволяют легко персонализировать свой автомобиль. Будь то полная перекраска кузова или оклейка специальной пленкой.



Было бы упущением не упомянуть, что работа по нанесению термочувствительной краски на панели кузова автомобиля на самом деле очень кропотливая и требует много времени. Используются специальные термотропные жидкие кристаллы, которые при разных температурах дают разный цвет.