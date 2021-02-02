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Термочувствительная краска: посмотрите, как эта Audi A4 меняет цвет от прикосновения

Термочувствительная краска: посмотрите, как эта Audi A4 меняет цвет от прикосновения (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 15:06
Сообщество : Автомир
Метки: audi   Термокраска   авто   автомир   видео   краска   термочувствительная краска   тюнинг   
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На YouTube-канале DipYourCar показан процесс нанесения специальной термочувствительной краски на кузов Audi A4. Машина стала выглядеть очень эффектно - покрытие меняет цвет при любом изменении температуры.

Источник:

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Метки: audi   Термокраска   авто   автомир   видео   краска   термочувствительная краска   тюнинг   
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14  комментариев
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11k
Serg2001 2 часа назад
А какой цвет в документах на машину указывать?... )
А какой цвет в документах на машину указывать?... )
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12k
Аристарх Похер Минуту назад
Ну, теперь будет видно где наклеена шумка, где усилители жесткости и где элементы кузовного ремонта.
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7k
Natrogrii 3 минуты назад
ну ну....
ну ну....
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33k
Mich_Man 8 минут назад
А когда аудиста не пускают по обочине, то корма у машины подгорает и становится огненно-красной!!!
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8k
Максим 12 минут назад
У меня машина тоже цвет меняет. Утром вся белая от иния, днем оттаивает становится сверху черной снизу в грязном снегу, к вечеру грязная вся. Весной о сенью от цвета мокрой гряхи дл сухого серого. Летом тонирую пылью... И всё это официально.
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33k
Mich_Man Максим 9 минут назад
И недорого!!!)))
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8k
Максим Mich_Man 2 минуты назад
Бессплатно, плюс графити от птичек)
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8k
Кыся Час назад
Ага, а теперь оформите техпаспорт... Это вам не машины красить!
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7k
costa 2 часа назад
Термочувствительная краска: посмотрите, как эта Audi A4 меняет цвет от прикосновения
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28k
Минчанин 2 часа назад
Какова практическая ценность данного эксперимента? Насколько прочным будет ЛКП?

Выглядит, конечно, прикольно. Как наглядное пособие, показывающее, как работает эта краска вживую - отлично получилось.
Но -именно как пособие.
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19k
Ратибор 2 часа назад
Миллениалы открыли цвета побежалости. Что дальше - гель для душа в бруске?)))
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9k
Алексей 2 часа назад
Нуда,у нее капот всю дорого будет иного цвета чем кузов
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Очень неудачный эксперимент.
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