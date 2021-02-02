Термочувствительная краска: посмотрите, как эта Audi A4 меняет цвет от прикосновения

На YouTube-канале DipYourCar показан процесс нанесения специальной термочувствительной краски на кузов Audi A4. Машина стала выглядеть очень эффектно - покрытие меняет цвет при любом изменении температуры.
Современные технологии позволяют легко персонализировать свой автомобиль. Будь то полная перекраска кузова или оклейка специальной пленкой.
Было бы упущением не упомянуть, что работа по нанесению термочувствительной краски на панели кузова автомобиля на самом деле очень кропотливая и требует много времени. Используются специальные термотропные жидкие кристаллы, которые при разных температурах дают разный цвет.
Было бы упущением не упомянуть, что работа по нанесению термочувствительной краски на панели кузова автомобиля на самом деле очень кропотливая и требует много времени. Используются специальные термотропные жидкие кристаллы, которые при разных температурах дают разный цвет.
В отличие от большинства термочувствительных покрытий, которые вы видели раньше, в которых используются термохромные пигменты, этот вариант гораздо более чувствителен к температуре окружающей среды, что дает вам более широкий диапазон цветов.
После нанесения базового слоя, команда нанесла восемь слоев специальной краски для достижения желаемого эффекта. Выезжая из покрасочной камеры автомобиль начал превращаться в калейдоскоп цветов. Как и следовало ожидать, покрытие изменяется прямо на глазах, например от прикосновения.
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Выглядит, конечно, прикольно. Как наглядное пособие, показывающее, как работает эта краска вживую - отлично получилось.
Но -именно как пособие.