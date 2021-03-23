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ДТП на перекрестке задним ходом

ДТП на перекрестке задним ходом (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 13:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   дтп   мелкое дтп   
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Водитель ВАЗовской "четвёрки" решил, что можно сдавать задним ходом где угодно, даже на перекрёстке Выборгского шоссе и выезда с «Ленты».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   дтп   мелкое дтп   
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3  комментария
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36k
dima423 58 минут назад
Забавно)) чувак на серой иномарке наверно подумал "да эта четвёра окуела совсем - иду на таран"))
з.ы. про то что четвёра реально окуела я молчу. это и так очевидно))
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6k
Дмитрий Данилов 16 минут назад
Вот ДПС головняк) как поверить тому, что водила серебристой тачки не виноват? Или виноват? Хер пойми короче
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12k
Serg2001 Час назад
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Johnny

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