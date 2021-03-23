ДТП на перекрестке задним ходом

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Водитель ВАЗовской "четвёрки" решил, что можно сдавать задним ходом где угодно, даже на перекрёстке Выборгского шоссе и выезда с «Ленты».
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии ваз дтп мелкое дтп
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з.ы. про то что четвёра реально окуела я молчу. это и так очевидно))