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Как не платить за подземную парковку? Купи суперкар!

Как не платить за подземную парковку? Купи суперкар! (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini Murcielago   lamborghini   parking   авто   видео   парковка   прикол   шлагбаум   
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Помимо крутости и удовольствия от вождения владение спорткаром дает и другие преимущества. Если ваш автомобиль достаточно низкий, то на нем можно проезжать под шлагбаумами!

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Метки: Lamborghini Murcielago   lamborghini   parking   авто   видео   парковка   прикол   шлагбаум   
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