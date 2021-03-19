Как не платить за подземную парковку? Купи суперкар!

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Помимо крутости и удовольствия от вождения владение спорткаром дает и другие преимущества. Если ваш автомобиль достаточно низкий, то на нем можно проезжать под шлагбаумами!
На видео снятом на парковке в Израиле, владелец черного матового Lamborghini Murcielago скатывается с въезда на парковку, но не останавливается для получения талона на оплату, а катится прямо под шлагбаум.
Похоже, что у этого Murcielago номерные знаки дилерского центра или компании по аренде, что усложняет наказание этого человека. Но сколько черных Ламбо бегает по дорогам в этой части Израиля?
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