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В Чувашии пьяненький деревенский мотоциклист пытался уйти от инспекторов ГИБДД

В Чувашии пьяненький деревенский мотоциклист пытался уйти от инспекторов ГИБДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 15:17
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   авто   автомир   видео   задержание   мотоциклист   пьяный за рулем   
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В одной из деревень Мариинско-Посадского района полицейские задержали мужчину на мотоцикле. На нарушителя составлены материалы по 6 статьям. И, судя по внешнему виду наездника, было бы очень странно, если бы он не соответствовал хотя бы одному из указанных нарушений.

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Метки: Погоня   авто   автомир   видео   задержание   мотоциклист   пьяный за рулем   
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6  комментариев
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Алекс Чебурашкин Час назад
да, бухой походу сильно! раз на моцике от машины не ушел )))
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45k
noName Алекс Чебурашкин 57 минут назад
"раз на моцике от машины не ушел"-на такой резине, зимой?на минскаче!?Не понятно на что он рассчитывал...
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2k
OLDer 4 минуты назад
нашли за кем гоняться! нид фо спид блин!
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367
Собака 9 минут назад
Васька на К-700 сволочь, дальше не почистил.
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592
ekolog67 38 минут назад
Шикарный пост! Какой сюжет! Какие интриги!
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