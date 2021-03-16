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В одной из деревень Мариинско-Посадского района полицейские задержали мужчину на мотоцикле. На нарушителя составлены материалы по 6 статьям. И, судя по внешнему виду наездника, было бы очень странно, если бы он не соответствовал хотя бы одному из указанных нарушений.
Мужчина не выполнил требование об остановке ТС, управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, не имел категории "А", рисковал собой без мотошлема, не имел при себе ни ОСАГО, ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации ТС. Сам мотоцикл не зарегистрирован в ГИБДД.
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