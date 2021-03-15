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Авария дня. Во Владивостоке в результате ДТП погиб инспектор ДПС

Авария дня. Во Владивостоке в результате ДТП погиб инспектор ДПС (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   дтп   смертельное дтп   
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На улице Маковского автомобилистка за рулем Toyota Carina при перестроении столкнулась с Toyota Prius, в результате чего водитель второго автомобиля наехал на инспектора ДПС и врезался в припаркованные машины.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   дтп   смертельное дтп   
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11  комментариев
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1k
AndreyOnovamnado 3 часа назад
Пора вводить практику, проверенную во времена СССР.
Три серьёзных нарушения, за каждое из которых ставился "прокол" в талоне предупреждений. Три прокола и лишали прав на год, с последующей переэкзаменовкой.
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21k
MrGod 41 минуту назад
У гаишников на работе всегда выключается чувство самосохранения, по дороге небрежно ходят и часто спиной поворачиваются к движению, как в этом видео.
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2k
Алексей 54 минуты назад
Ну что... долетался. Теперь посидит чуток, потом пешочком походит. Может тогда дойдёт, что ПДД писаны кровью.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Тот случай когда гаец пострадал из-за того что сам нарушил ПДД. Он перемещался по проезжей и остановил автомобиль в месте не предназначенном для этого, не обозначил это место аварийными знаками. Судя по ограждению - это путепровод или опасный участок дороги и стоянка там запрещена, а гайцы мало того что сами там стояли, но ещё и останавливали автомобили, подвергая тем самым опасности водителей этих автомобилей.
Это, естественно, не смягчает вины водителя Toyota Prius и уж тем более не оправдывает его. Но многие пункты ПДД написаны кровью... В данном случае гаец погиб по причине своей беспечности и разгильдяйства. Его мог сбить и аварийный автомобиль, колесо, например, лопнуло или водителю, например, плохо стало за рулём...
Я думаю, все водители сталкивались с ситуацией когда их гайцы заставляли остановиться в очень опасных местах, где стоянка запрещена и просто опасна.
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21k
Юрьевич Час назад
Даже если они подъехали к стоявшему в неположенному месте автомобилю, то должны были в соответствии с ПДД обозначить место аварийными знаками и уж конечно не вальяжно идти по проезжей части по направлению движения спиной к потоку...
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35
PaBLoS 2 часа назад
Ну всё прилип дурачёг.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
- Девушка, ну и зачем вы права купили? Вы же ездить не умеете.
- Не купила, а папик подарил на день рождения. Говорит, очень хорошо сосу, лучше любого пылесоса.
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13k
Юлия Frank Borman 2 часа назад
Страшно представить папика 75летней девушки
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Johnny

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