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На улице Маковского автомобилистка за рулем Toyota Carina при перестроении столкнулась с Toyota Prius, в результате чего водитель второго автомобиля наехал на инспектора ДПС и врезался в припаркованные машины.
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Предыдущая часть
75-летняя автомобилистка, при перестроении совершила столкновение с другой автомашиной. Водитель Toyota Prius ехал с превышением скорости, не справился с управлением и сбил инспектора ДПС.
В полиции уточнили, что у погибшего 35-летнего сотрудника остались жена и пятилетняя дочь.
Удалось выяснить, что только за прошлый год водитель Toyota Prius 67 раз нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности.
Удалось выяснить, что только за прошлый год водитель Toyota Prius 67 раз нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности.
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Три серьёзных нарушения, за каждое из которых ставился "прокол" в талоне предупреждений. Три прокола и лишали прав на год, с последующей переэкзаменовкой.
Это, естественно, не смягчает вины водителя Toyota Prius и уж тем более не оправдывает его. Но многие пункты ПДД написаны кровью... В данном случае гаец погиб по причине своей беспечности и разгильдяйства. Его мог сбить и аварийный автомобиль, колесо, например, лопнуло или водителю, например, плохо стало за рулём...
Я думаю, все водители сталкивались с ситуацией когда их гайцы заставляли остановиться в очень опасных местах, где стоянка запрещена и просто опасна.
- Не купила, а папик подарил на день рождения. Говорит, очень хорошо сосу, лучше любого пылесоса.