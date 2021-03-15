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Авария дня. Страшное ДТП под Екатеринбургом

Авария дня. Страшное ДТП под Екатеринбургом (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
640
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14 марта, в городском округе Заречный Свердловской области водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo. Пять человек, в том числе двое детей, погибли.
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Метки: авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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11  комментариев
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RUSOFOB088LVL Час назад
Это самоубийство, не выдержали жизнь в сраной рашке
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39k
Элек Мек RUSOFOB088LVL Час назад
Убейся об угол.
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0
EE 5 минут назад
Такое впечатление что солнце ослепило, возможно водитель женщина была в очках. На видео видно что яркое солнце справа за деревьями у горизонта. Как раз на правом повороте все и произошло. Храни их души несчастные.
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55k
Racer777 12 минут назад
Отвлеклась. Или искала что-то для детей, но отвлеклась. Не могла уснуть сразу после переезда. Скорость набрала достаточно уверенно. Очень жаль...
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2k
Алексей 48 минут назад
То ли на детей отвлеклась, то ли с пассажирами заболталась. Ужос!
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39k
Элек Мек Час назад
Ужас......
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307
andrey 2 часа назад
Уснул скорее всего !
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1k
Tu9R 2 часа назад
почему "не справился с управлением"? Видно же, что даже не пытался маневрировать или тормозить, или уснул, или со здоровьем, что то.
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Валерий Tu9R 2 часа назад
Читай внимательно "не справилАсь" , женщина была за рулём
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