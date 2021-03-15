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14 марта, в городском округе Заречный Свердловской области водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo. Пять человек, в том числе двое детей, погибли.
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— Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля KIA не справилась с управлением транспортным средством, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Volvo, двигавшимся навстречу. В результате аварии водитель и четыре пассажира автомобиля KIA скончались от несовместимых с жизнью травм до прибытия бригады скорой помощи. Два погибших пассажира — дети, они находились сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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