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Знаки для дураков: ДТП с переворотом на обледенелой дороге

Знаки для дураков: ДТП с переворотом на обледенелой дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   дтп с переворотом   занос   лихач   
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Автор этого ролика переоценил свои раллийные навыки и достаточно сильно разогнался на обледенелой дороге, не обращая внимания на знаки.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   дтп с переворотом   занос   лихач   
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14k
Alex ASK 3 часа назад
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12k
Minos Полчаса назад
А что за ночной кадр на 30ой секунде вклинился?
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4k
КремлеКот Полчаса назад
Законы физики очень не толерантны, ну очень.
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282
Михаил Час назад
Что Вы к человеку цепляетесь? Судя по данным регистратора, он вообще стоял, а снег с обоченой на него сами наехали))
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13k
Сергей Час назад
Угу. Лупидолил как на закрытой трассе. Не думая, что ему надо будет снизить скорость, быстро снизить скорость. А у него передний привод.
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38
arcush Час назад
Ну если, как физика говорит, сбрасывать газ в заносе на переднем недоприводе. То получишь вот это! Передние колеса тормозят, а задние хотят ехать! Вот тебе и "уши". В такой ситуации топи газ в пол, штаны потом состирнешь! Ну и водятлу отобрать права, кастрировать и лишить мороженого на всю жизнь! Он мог убить людей! Такие не должны размножаться... Хотя... Может после на пару извилин стало больше! Без кастрации и без мороженого!
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4k
schmubu 3 часа назад
его не "выкинуло из колеи" просто так.
он за секунду до встречной машины понял, что слишком быстро идёт, и притормозил. 26-27секунда. ну и повело его сразу.
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13k
Сергей schmubu Час назад
Не притормозил, а сбросил газ.
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4k
schmubu Сергей Час назад
ну фиг знает, может и так.
я думаю, если бы просто газ сбросил - его бы так не потащило. он именно притормозил.
но кто же теперь это узнает...
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13k
Сергей schmubu 55 минут назад
Из-за переднего привода жопа не подконтрольна. Остаются только тормоза и усё. На дуге, есенно, есть силы жмущие эту жопу наружу. Как и морду, собсна. Её держит только резина и, так скажем, вектор тяги. Теперь сбросом газа притормозим морду... и вуаля: "меня неожиданно выкинуло из колеи".
Причём с каждым градусом угла заноса силе инерции легче тащить жопу. Нам остаётся только заставить морду её догнать и перегнать.
Если нажать тормоза то хоть на начальном этапе жопа может снизить свой бег. Но... Жмём обычно тормоза левой ногой. То есть через сброс газа... А при некоторых условиях этой доли секунды достаточно, чтобы начать свободный бег задницы.
Вот такой он безопасный передний привод.
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644
Progressive 3 часа назад
у регистратора жизнь пробежала перед глазами
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