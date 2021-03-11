Знаки для дураков: ДТП с переворотом на обледенелой дороге

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Автор этого ролика переоценил свои раллийные навыки и достаточно сильно разогнался на обледенелой дороге, не обращая внимания на знаки.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп дтп с переворотом занос лихач
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он за секунду до встречной машины понял, что слишком быстро идёт, и притормозил. 26-27секунда. ну и повело его сразу.
я думаю, если бы просто газ сбросил - его бы так не потащило. он именно притормозил.
но кто же теперь это узнает...
Причём с каждым градусом угла заноса силе инерции легче тащить жопу. Нам остаётся только заставить морду её догнать и перегнать.
Если нажать тормоза то хоть на начальном этапе жопа может снизить свой бег. Но... Жмём обычно тормоза левой ногой. То есть через сброс газа... А при некоторых условиях этой доли секунды достаточно, чтобы начать свободный бег задницы.
Вот такой он безопасный передний привод.