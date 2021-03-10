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Когда два достойных находят друг друга: ДТП в Тюмени

Когда два достойных находят друг друга: ДТП в Тюмени (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
1151
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На улице Алебашевской в Тюмени таксист решил повернуть направо из среднего ряда направо, но по выделенной автобусной полосе летел "лётчик".

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Метки: авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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5  комментариев
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38k
Нанук Паналык 2 часа назад
Такой красивый бензовоз поцарапали мудаки!
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dima423 Час назад
рег такие звуки издает как будто ему в задницу ктото въехал))
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2k
Том Сойер Час назад
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2k
Frank Borman Час назад
Два дебила - это сила.
М@дак м@дака видит издалека.
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35k
dima423 Frank Borman Час назад
не видит)))
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