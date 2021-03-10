Когда два достойных находят друг друга: ДТП в Тюмени

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На улице Алебашевской в Тюмени таксист решил повернуть направо из среднего ряда направо, но по выделенной автобусной полосе летел "лётчик".
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авто авто аварии видео дтп не уступил
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