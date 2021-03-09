В Ростове маленький мальчик бросился под машину

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В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону 8-летний мальчик бросился под машину, за рулем которой находилась женщина. Ребенок шёл с группой незнакомых людей, без родителей.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили
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точнее маленький долбо@б
мама стояла на одной стороне дороге, а отец и старший брат на другой стороне и я почему то решил побежать к маме
-Ну а что такого?
Водитель рейсового автобуса (это еще при СССР было) еле успел затормозить, и так распсиховался, что даже дверь не открыл и уехал не взяв нас
а я это не помню,мне потом говорили, что вот так было, но нет... паять это даже не сохранила... ну ребонок
за детьми нужно смотреть, а не ворон считать
дети... ну они не понимают, поэтому рядом должны быть взрослые
и не нужно расслабляться, чтоб потом локти не кусать
именно по этому ну говорят же, что дети должны быть под присмотром!
в детстве все д-о-л-б-о-е-б-ы и не знают страха смерти!