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В Ростове маленький мальчик бросился под машину

В Ростове маленький мальчик бросился под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону 8-летний мальчик бросился под машину, за рулем которой находилась женщина. Ребенок шёл с группой незнакомых людей, без родителей.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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15  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"В Ростове маленький мальчик"
точнее маленький долбо@б
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12k
Serg2001 Головасыр коричнештанник Час назад
а еще точнее - маленький мальчик, но большой долбо@б
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1k
Kariya 41 секунду назад
Может его толкнули: перед тем как пацан полетел на машину, сзади него мужик подозрительно дернулся
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26k
Slonyash 2 минуты назад
Это повезло еще, что не перед машиной. Так вообще кошмар был бы...
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−7
Шалун 52 минуты назад
В далеком детстве (мне 3 года тогда было)
мама стояла на одной стороне дороге, а отец и старший брат на другой стороне и я почему то решил побежать к маме
-Ну а что такого?

Водитель рейсового автобуса (это еще при СССР было) еле успел затормозить, и так распсиховался, что даже дверь не открыл и уехал не взяв нас

а я это не помню,мне потом говорили, что вот так было, но нет... паять это даже не сохранила... ну ребонок

за детьми нужно смотреть, а не ворон считать
дети... ну они не понимают, поэтому рядом должны быть взрослые
и не нужно расслабляться, чтоб потом локти не кусать
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3k
Секрет фирмы Шалун 5 минут назад
дак это были незнакомые люди, а не его родные.
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189
glip Час назад
8-летний мальчик бросился под машину не совсем верно, он напал на машину сбоку, когда водитель этого совершенно неожидал.
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Водитель в рубашке родился. Стрельни этому полудурку на секунду раньше и была бы трагедия.
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3k
panama Snork Snorkoff Час назад
Трагедия здесь только в родителях! Стоят на краю обочины с детьми и [мат]...м щёлкают !
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8k
Мафусаил panama Час назад
"Ребенок шёл с группой незнакомых людей, без родителей." Новость до конца прочитайте...
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3k
panama Мафусаил Час назад
Пардон. Действительно. Но суть не меняется. Проблема в родителях
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12k
Serg2001 panama Час назад
В посте всего три предложения. И если второе из них прочитать, то можно узнать, что "ребенок шёл с группой незнакомых людей, без родителей".
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57k
Опиум для народа Snork Snorkoff Час назад
Да,трагедия. Человека могли бы посадить. Ну и жалко немножко восемь лет и средств,вложенных в эту тупоголовую личинку.
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−7
Шалун 2 часа назад
блин... ну хорошо хоть не под колеса
именно по этому ну говорят же, что дети должны быть под присмотром!
в детстве все д-о-л-б-о-е-б-ы и не знают страха смерти!
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9k
Александр 2 часа назад
Маленький дурачок.
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