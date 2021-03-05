Эффектный занос на отечественном хэтчбеке

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На Бердском шоссе в Новосибирске джигит за рулем ИЖ «Ода» не справился с управлением, в результате чего его автомобиль замотало и эффектно бросило в сугроб на обочине.
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А у ИЖа капот только так можно открыть? Тросика нет?