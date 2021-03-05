FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4170 постов • 456 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Эффектный занос на отечественном хэтчбеке

Эффектный занос на отечественном хэтчбеке (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
615
1
1
На Бердском шоссе в Новосибирске джигит за рулем ИЖ «Ода» не справился с управлением, в результате чего его автомобиль замотало и эффектно бросило в сугроб на обочине.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
897
Леший Час назад
впритирочку прошёл.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
MrGod 24 минуты назад
Что то сломалось, остановились и открыли капот, посмотреть.
А у ИЖа капот только так можно открыть? Тросика нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сергей Час назад
Етить колотить какой он гнилой оказался. Сложился при встрече с сугробом. И похоже этот жигит прошлёпал состояние рулевой, вырвало рулевую тягу. Ёжик тихо и мирно ушёл в сугроб. Ни какого заноса и мотания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Авария дня. В Омске двое взрослых и школьник пострадали ДТП Авария дня. В Омске двое взрослых и школьник пострадали ДТП Авария дня. В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП Авария дня. В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП Авария дня. ДТП с возгоранием в Томске Авария дня. ДТП с возгоранием в Томске Авария дня. Кроссовер вылетел на встречку в Чебоксарах Авария дня. Кроссовер вылетел на встречку в Чебоксарах Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1739970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и бисексуальности
1
127
Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и...
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
1
151
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Little Big вошли в шорт-лист для&nbsp;отбора на «Евровидение»
1
26
Little Big вошли в шорт-лист для отбора на «Евровидение»
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
6
13
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#подборка#аварии#люди#шоу бизнес#автомобили#Разное#актеры
#фото#интересное#факты#дтп#кино#приколы#автомир#позитив#кот#авария дня
#животные#прикол#картинки#Россия#авто аварии#сша#знаменитости#СССР#полиция#китай

На что жалуетесь?

Вернуться