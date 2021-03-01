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В Днепре водитель автомобиля Infiniti на огромной скорости перелетел через дорожное кольцо и врезался в столб, снеся при этом ограждение. Водитель скрылся с места ДТП, но его быстро нашли.
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31-летнего жителя города Энергодар доставили в травмпункт городской больницы №16. Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, сейчас подробности выясняет следователь.
Также указано, что в машине находилась женщина –28-летняя пассажирка не пострадала и от помощи врачей отказалась.
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