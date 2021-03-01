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Авария дня. Полёт пьяного водителя Infiniti

Авария дня. Полёт пьяного водителя Infiniti (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 марта 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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В Днепре водитель автомобиля Infiniti на огромной скорости перелетел через дорожное кольцо и врезался в столб, снеся при этом ограждение. Водитель скрылся с места ДТП, но его быстро нашли.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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3  комментария
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547
Fenix174 3 часа назад
Газ в пол, руль на себя?
Хорошо хоть никого не зацепил.
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−1
EE 2 часа назад
В одном из южных наших городов коней памятник поставили в полный рост на кольце, так такой же летчик с ними и уехал в кусты). Не первый такой случай и не последний).
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14
Pspi74 3 часа назад
Финити
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