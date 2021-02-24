FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4136 постов • 456 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
«Ты специально это делаешь?», — ДТП с пенсионером и дорожным учителем

«Ты специально это делаешь?», — ДТП с пенсионером и дорожным учителем (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 13:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   учитель на дороге   
1472
1
1
Видео от учителя из Великого Новгорода, котрый называет себя Дорожным Доктором. На этот раз его подбил водитель в возрасте, который решил перестроиться перед ним в месте сужения дороги.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   учитель на дороге   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
dima423 2 часа назад
вот надо же быть такими дебилами эталонными... реально 2 барана, я бы и на месте 1 уступил и на месте 2, а эти 2 идиота мало того что себе проблемы устроили, так еще и дорогу перекрыли и пробку устроили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Элек Мек 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Племянник Путина Полчаса назад
и хохол мразь и дед не лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 45 минут назад
Рег тут неправ с самого начала, влетев в пробку и пытаясь объехать стоявшую на аварийке нексию теснит дедка хотя препятствие на его стороне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh Час назад
ДДД дай дорогу дураку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 2 часа назад
дед встрял прям под знаком 1.20.3 "сужение дороги с левой стороны"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lev Asriev 2 часа назад
Игра была ровна. Играли два говна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 2 часа назад
Два дебила это сила! Один лезет, второй уступить не может. Будте вежливы на дороге и всё будет хорошо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся 2 часа назад
Как-то непонятно автор в начале всех по правой стороне объехал. Видео ускорено, я так и не смог разглядеть, ехал он по своей полосе или сам внаглую влез.
Но, в любом случае, упертый дед заслужил свое. Видать, самолюбие взыграло, как это, его, ветерана дорог, посмели обогнать справа. А ведь всего-то надо было встать в нужную полосу за регом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Два барана ! Учитель сам влезал по соседнему ряду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Два барана !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Реальный мудак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
831
Денис Федоров 2 часа назад
Ну во-первых это Великий Новгород.У нас этого клоуна весь город знает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
2k
KL11 Мойша 2 часа назад
что там ему справа мешает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван Мойша 2 часа назад
А у деда помеха с какой стороны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Мойша 2 часа назад
с какого права?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Денис Федоров 2 часа назад
какого? деда иди хохла?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
kalinser Мойша Час назад
Так это ты тот дед?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала В Набережных Челнах нашли дорожного "учителя", который устроил серьезное ДТП и скрылся В Набережных Челнах нашли дорожного "учителя", который устроил серьезное ДТП и скрылся Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане Авария дня. В Волгограде такси с пассажиром улетело в овраг после ДТП Авария дня. В Волгограде такси с пассажиром улетело в овраг после ДТП Авария дня. Пенсионер врезался в КамАЗ и погиб в Ленобласти Авария дня. Пенсионер врезался в КамАЗ и погиб в Ленобласти Царь горы! Пожилой водитель загнал свой Cadillac на припаркованные автомобили Царь горы! Пожилой водитель загнал свой Cadillac на припаркованные автомобили
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1736930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Быт на войне, вторая чеченская кампания
3
62
Быт на войне, вторая чеченская кампания
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
3
249
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Россияне подхватили грипп у птиц
0
5
Россияне подхватили грипп у птиц
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
0
92
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#интересное#Украина#армия#новости#приколы#прикольные#красота
#Юмор#Россия#животные#картинки#подборка#автомобили#сатира#ретро#жизнь#23 февраля
#интересно#факты#прикол#природа#в мире#кино#спорт#сарказм#спасение#быт

На что жалуетесь?

Вернуться