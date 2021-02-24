«Ты специально это делаешь?», — ДТП с пенсионером и дорожным учителем

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Видео от учителя из Великого Новгорода, котрый называет себя Дорожным Доктором. На этот раз его подбил водитель в возрасте, который решил перестроиться перед ним в месте сужения дороги.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Но, в любом случае, упертый дед заслужил свое. Видать, самолюбие взыграло, как это, его, ветерана дорог, посмели обогнать справа. А ведь всего-то надо было встать в нужную полосу за регом...