Просчёты инженеров при проектировании автомобилей, унесшие тысячи жизней

Очередное напоминание о том, что при проектировании машины необходимо учитывать абсолютно все мелочи настигло инженеров Toyota в конце 2000-х годов. Напольный коврик в ногах у водителя ряда моделей японского производителя мог при определенных обстоятельствах попасть на педаль газа и заблокировать ее в полностью нажатом состоянии. В общей сложности было отозвано почти 8 миллионов машин только в США, тогда как во всем мире прибавилось еще более шести — по остальному миру. В большинстве случаев Toyota просто заменяла коврики либо рекомендовала обрезать их. Однако NHTSA инициировало углубленное расследование и установило, что виноват не только кусок резины, но и неудачная конструкция педали.





Самой известной жертвой этой недоработки стал Марк Сейлор, который на своем Lexus ES350 не смог остановиться и разбился. Погибла вся его семья, которая находилась в машине, а также офицер дорожной полиции, оказавшийся на пути. Перед столкновением водитель в панике звонил в 911 и кричал о том, что у него «нет тормозов». Педаль газа запала и машина начала неконтролируемо разгоняться, а тормоза быстро перегрелись и перестали работать. Согласно подсчетам издания Boston Globe, к 2011 году из-за этого дефекта за счет штрафов за превышение скорости водители в США обеднели почти на 50 миллионов долларов (конечно, с другой стороны, пополнился бюджет). Жертвами стали, по меньшей мере, 21 человек. За 10 лет до этого во многом идентичная ситуация произошла с Audi, что едва не привело немецкую компанию к банкротству на американском рынке.