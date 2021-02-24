Просчёты инженеров при проектировании автомобилей, унесшие тысячи жизней

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Не ошибается тот, кто ничего не делает, но некоторые просчеты могут обернуться катастрофой. Любой автомобиль, даже стоя на месте в исправном состоянии, представляет повышенную опасность, что уж говорить о машинах, в конструкции которых были допущены недоработки?
Взрывпакет вместо эйрбэга
Начнем с наиболее пугающего инцидента. Японских производителей принято ассоциировать с качеством и высокими технологиями. Однако это не всегда так, и компания Takata навеки вписала свое имя в историю автомобилестроения. Она выпускала широкий ассортимент оборудования, которое устанавливалось на модели самых разных марок. Среди продукции были подушки безопасности, которые могли сработать непредсказуемо: слишком слабо, либо наоборот, чересчур мощно, причем, в любой момент. А еще осколки пиропатрона запросто наносили серьезные травмы водителю или пассажирам. По вине неисправных средств безопасности погибло не менее 13 человек, а еще более сотни пострадали.
Проблема крылась в неправильно сконструированном газовом генераторе. Нитрат аммония в пиропатроне был недостаточно стабилизирован химически, и при перепадах температуры сильно менялись его свойства. Кроме того, были зарегистрированы случаи самопроизвольного срабатывания на сильной жаре. Отзывная кампания затронула более 3,5 миллиона автомобилей BMW, Chrysler, Toyota, Mazda, Ford и Nissan. Она затянулась на пять лет, начиная с 2013 года, и привела к полному банкротству Takata. Масла в огонь подлили проблемы с определением дефектных изделий, так как оказалось, что у производителя не сохранились записи подразделения, отвечающего за контроль качества.
Проблема крылась в неправильно сконструированном газовом генераторе. Нитрат аммония в пиропатроне был недостаточно стабилизирован химически, и при перепадах температуры сильно менялись его свойства. Кроме того, были зарегистрированы случаи самопроизвольного срабатывания на сильной жаре. Отзывная кампания затронула более 3,5 миллиона автомобилей BMW, Chrysler, Toyota, Mazda, Ford и Nissan. Она затянулась на пять лет, начиная с 2013 года, и привела к полному банкротству Takata. Масла в огонь подлили проблемы с определением дефектных изделий, так как оказалось, что у производителя не сохранились записи подразделения, отвечающего за контроль качества.
Избыток свободы
Как ни странно, проблемы с химией у Takata начались гораздо раньше, чем произошла пренеприятная история с подушками безопасности. Многие автолюбители знают, что выполненные из ABS-пластика детали через несколько лет становятся хрупкими, а уж потеряв защитный слой ЛКП в результате скола, они превращаются в труху за считанные месяцы. Доподлинно неизвестно, на что рассчитывали японские инженеры, изготавливая замки ремней из этого материала. Может, предполагали, что стекла не пропустят большую часть ультрафиолета в салон машины, однако факт налицо — ключевая система безопасности «жила своей жизнью». Запорный механизм мог не отстегнуться, либо наоборот отпустить замок в самый неподходящий момент, особенно под нагрузкой (во время рывка при столкновении).
Количество жертв подсчитать невозможно, а отозваны были почти девять миллионов автомобилей десятков американских и японских брендов. Как установило Национальное управление по безопасности дорожного движения на трассах США (NHTSA), это была вторая по величине отзывная кампания за 30 лет. Будьте осторожны при покупке старых подержанных машин 1986-91 годов выпуска. Вполне возможно, что на ней установлены те самые ремни безопасности Takata 52X или A7X. Опасность в том, что по самым смелым подсчетам дефектные детали были заменены лишь в трети автомобилей, а остальные продолжали ездить довольно долго.
Количество жертв подсчитать невозможно, а отозваны были почти девять миллионов автомобилей десятков американских и японских брендов. Как установило Национальное управление по безопасности дорожного движения на трассах США (NHTSA), это была вторая по величине отзывная кампания за 30 лет. Будьте осторожны при покупке старых подержанных машин 1986-91 годов выпуска. Вполне возможно, что на ней установлены те самые ремни безопасности Takata 52X или A7X. Опасность в том, что по самым смелым подсчетам дефектные детали были заменены лишь в трети автомобилей, а остальные продолжали ездить довольно долго.
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Неостановимые
Очередное напоминание о том, что при проектировании машины необходимо учитывать абсолютно все мелочи настигло инженеров Toyota в конце 2000-х годов. Напольный коврик в ногах у водителя ряда моделей японского производителя мог при определенных обстоятельствах попасть на педаль газа и заблокировать ее в полностью нажатом состоянии. В общей сложности было отозвано почти 8 миллионов машин только в США, тогда как во всем мире прибавилось еще более шести — по остальному миру. В большинстве случаев Toyota просто заменяла коврики либо рекомендовала обрезать их. Однако NHTSA инициировало углубленное расследование и установило, что виноват не только кусок резины, но и неудачная конструкция педали.
Самой известной жертвой этой недоработки стал Марк Сейлор, который на своем Lexus ES350 не смог остановиться и разбился. Погибла вся его семья, которая находилась в машине, а также офицер дорожной полиции, оказавшийся на пути. Перед столкновением водитель в панике звонил в 911 и кричал о том, что у него «нет тормозов». Педаль газа запала и машина начала неконтролируемо разгоняться, а тормоза быстро перегрелись и перестали работать. Согласно подсчетам издания Boston Globe, к 2011 году из-за этого дефекта за счет штрафов за превышение скорости водители в США обеднели почти на 50 миллионов долларов (конечно, с другой стороны, пополнился бюджет). Жертвами стали, по меньшей мере, 21 человек. За 10 лет до этого во многом идентичная ситуация произошла с Audi, что едва не привело немецкую компанию к банкротству на американском рынке.
Самой известной жертвой этой недоработки стал Марк Сейлор, который на своем Lexus ES350 не смог остановиться и разбился. Погибла вся его семья, которая находилась в машине, а также офицер дорожной полиции, оказавшийся на пути. Перед столкновением водитель в панике звонил в 911 и кричал о том, что у него «нет тормозов». Педаль газа запала и машина начала неконтролируемо разгоняться, а тормоза быстро перегрелись и перестали работать. Согласно подсчетам издания Boston Globe, к 2011 году из-за этого дефекта за счет штрафов за превышение скорости водители в США обеднели почти на 50 миллионов долларов (конечно, с другой стороны, пополнился бюджет). Жертвами стали, по меньшей мере, 21 человек. За 10 лет до этого во многом идентичная ситуация произошла с Audi, что едва не привело немецкую компанию к банкротству на американском рынке.
Просто забыли приварить
Если неправильный выбор конструкционных материалов или просчеты в проектировании не самых важных, на первый взгляд, деталей еще можно как-то понять, то отсутствие сварных швов, где они должны быть — фантастическое упущение. К счастью, столь необычный инцидент произошел до того, как Subaru Ascent успел массово появиться в продаже в 2018 году. Всего было отозвано 293 автомобиля, произведенных в июле, жертв удалось избежать. Несколько конструкционных элементов в задней и средней частях кузова не были должным образом закреплены и могли при столкновении неправильно сработать. Из-за этого страдала безопасность пассажиров, так что все дефективные машины были отправлены производителем под пресс.
«Лишняя» деталь
В любом современном автомобиле с автоматической трансмиссией всегда одинаковая последовательность переключения рычага и есть стопор. Но так было не всегда, причем если заветную формулу P-R-N-D сделали общепризнанной более сорока лет назад, то необходимость фиксатора периодически ставилась под вопрос. Последний раз он отсутствовал в автоматических коробках передач производства Ford (C-3, C-4, C-6), FMX и JATCO. Привело это, ни много ни мало, к шести тысячам аварий, в результате которых пострадали более 1700 человек, а 98 погибли.
Рычаг переключения АКПП этих моделей мог самопроизвольно перейти из позиции P (парковка) в R (задняя передача). Если стояночный тормоз был ослаблен или вовсе не задействован, машина приходила в движение. Не менее занимательно «решение» проблемы, которое разработал всемирно известный автопроизводитель. Поскольку заменить или модернизировать порядка 40 миллионов коробок передач оказалось невозможно, всем владельцам разослали стикеры с предупреждением. На них была краткая инструкция из трех пунктов: убедиться, что рычаг находится в положении «парковка», поставить машину на стояночный тормоз и только после этого заглушить двигатель. Таким образом из положения удалось выйти, но от обвинений в бессмысленности решения избавиться, очевидно, не получилось.
Рычаг переключения АКПП этих моделей мог самопроизвольно перейти из позиции P (парковка) в R (задняя передача). Если стояночный тормоз был ослаблен или вовсе не задействован, машина приходила в движение. Не менее занимательно «решение» проблемы, которое разработал всемирно известный автопроизводитель. Поскольку заменить или модернизировать порядка 40 миллионов коробок передач оказалось невозможно, всем владельцам разослали стикеры с предупреждением. На них была краткая инструкция из трех пунктов: убедиться, что рычаг находится в положении «парковка», поставить машину на стояночный тормоз и только после этого заглушить двигатель. Таким образом из положения удалось выйти, но от обвинений в бессмысленности решения избавиться, очевидно, не получилось.
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Метки: авто автомир автомобили инженер ошибка проектирование
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