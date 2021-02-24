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Просчёты инженеров при проектировании автомобилей, унесшие тысячи жизней

Просчёты инженеров при проектировании автомобилей, унесшие тысячи жизней (5 фото)

Автор:
24 февраля 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   инженер   ошибка   проектирование   
1142
5
Не ошибается тот, кто ничего не делает, но некоторые просчеты могут обернуться катастрофой. Любой автомобиль, даже стоя на месте в исправном состоянии, представляет повышенную опасность, что уж говорить о машинах, в конструкции которых были допущены недоработки?
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Метки: авто   автомир   автомобили   инженер   ошибка   проектирование   
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4  комментария
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13k
Patmaz Час назад
С ковриком на Тойоте сам столкнулся. Слава богу, без особых последствий. Когда машина стала неконтролируемо разгоняться, просто выключил зажигание. Решил вопрос просто фиксацией пластиковыми стяжками к раме сидения. Сейчас на Тойотах водительский коврик закрепляется штатно специальными замками.
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912
Лучший Друг 45 минут назад
Я понимаю, человек в ступоре, но если запала педаль газа, все, что нужно, это кпп на нейтраль. Уж в 911 могли сообразить
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