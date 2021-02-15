Обочечник наказал сам себя, оторвав на своей машине бампер

Неравнодушный борец с любителями езды по обочине стал очевидцем того, как наглый водитель влетел в водосточный желоб и оторвал задний бампер.
Пассажир
Авторский пост
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Бывают обочины узкие и чтобы ее перекрыть еду по полосе, авто по обочине проехать не может! Как вы тут будите докапываться до людей, которые перекрывают обочину без нарушений?
Так и этому животному - МНЕ НАДО! И плевать ему на остальных...
Бесполезно спорить с животными...