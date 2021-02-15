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Обочечник наказал сам себя, оторвав на своей машине бампер

Обочечник наказал сам себя, оторвав на своей машине бампер (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 15:26
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   авто   автомир   автохам   видео   карма   обочечник   торопыга   
1262
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Неравнодушный борец с любителями езды по обочине стал очевидцем того, как наглый водитель влетел в водосточный желоб и оторвал задний бампер.

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Метки: Автоприкол   авто   автомир   автохам   видео   карма   обочечник   торопыга   
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31  комментарий
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33k
kalinser 2 часа назад
За разборки на дорогах,нужно лишать прав и ставить на учет в дурку!
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7k
Doctor_Lector 5 минут назад
Обочечники - просто заднеприводные все. И интересно, что он там доказывать то пытался.. Сам идиот, но виновны все вокруг.
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9k
FFDF 7 минут назад
Жаль звука нет
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4k
hairov 18 минут назад
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63
Племянник Путина 23 минуты назад
сыкун какой-то
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3k
VL 43 минуты назад
Пусть теперь на бампер свой надрачивает обочечная чмырюга. Бугага.
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53k
pynh Час назад
А разве автор сам не двигался по обочине?

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3k
alex pynh 19 минут назад
Плюю, но не на участников движения, об этом речь.
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53k
pynh ProstoBoBka 19 минут назад
мы не защищаем ездунов по обочине, мы говорим что если уж вы указываете на нарушение, не нарушайте сами
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1k
ProstoBoBka pynh 12 минут назад
Если я так не буду нарушать то домой приеду на 30 минут позже, а может и больше! Пи*****в, которые ездиют по обочине полно!

Бывают обочины узкие и чтобы ее перекрыть еду по полосе, авто по обочине проехать не может! Как вы тут будите докапываться до людей, которые перекрывают обочину без нарушений?
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pynh ProstoBoBka 10 минут назад
C нарушениями. Нельзя ехать по обочине. Никак. Это нарушение.
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ProstoBoBka pynh 10 минут назад
Ну тогда не ездийте там) и перекрывать их не надо!
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11k
a.r.t. Час назад
Буду краток:
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11k
a.r.t. Час назад
Для меня обочечник = педераст на своём параде. Мало того что в очко долбится, так надо это ещё всем показать.
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12k
KOSTELLO Час назад
Ещечего то там песдит, акуевшее животное!
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15k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Животному не объяснишь... Коровы если видят капусту в огороде - прут через колючую проволоку, вспарывают себе бока.
Так и этому животному - МНЕ НАДО! И плевать ему на остальных...
Бесполезно спорить с животными...
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
я тоже не пускаю по обочине, конечно если есть возможность..
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