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"Лада Революшн"

"Лада Революшн" (1 видео)

Автор:
14 февраля 2021 18:54
Сообщество : Автомир
Метки: дверь   звук   лада   прикол   
5437
1
Звук открывание дверей это нечто

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Метки: дверь   звук   лада   прикол   
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1k
Александр 3 часа назад
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14k
vikklu 22 секунды назад
Ндааа... Уж ежели на выставку не сподобились дверь смазать, то что уже говорить о массовом производстве. А где подушки безопасности? И что это за член там торчит на уровне макушки водителя? Короче, никогда такого не было и вот опять.
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
И рычаг мешалки КПП на уровне зубов.
И что там за педальный привод тоже не ясно.
Походу это какая то модель...
Типа можем сделать, вы платите...
Унылое говно
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164
parhi 2 часа назад
Дагестан - налетай)))
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567
Виталий 2 часа назад
там чё только педаль газа, а тормоз где
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18k
BiZ Виталий 2 часа назад
тормоза придумали трусы!
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23k
turyst Виталий 2 часа назад
"Тормоза придумали трусы!" (С)
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Что сказать, всегда на острие технического прогресса но верны традициям.
Особенно порадовал под из листов железа, надёжности и комфортно после дождя и в мороз.
Дизайн на высоте, я такие машинки классе в пятом рисовал, видимо тот рисунок не улетел в мусорку а лёг на стол главному дизайнеру.
Жаль, технические характеристики не раскрыты, думаю и тут Лада Разволюшн даст прикурить ламбам и бэхам.
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23k
turyst Aqueronte 2 часа назад
Люминь это. У меня на силовых порогах такой сверху.
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25k
Aqueronte turyst 2 часа назад
Ну да, было бы тяжелое железо её бы все время налево бы тянуло.
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1k
Павел 2 часа назад
Я его слепила из того что было. Единственное, что вызывает интерес- это внешний дизайн. Но опять же, с*ка почему я вижу явные нотки ламборгини дьябло?)) У своих современников идеи воровали?)
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25k
Aqueronte Павел 2 часа назад
Где вы там их видите? Боже, только не говорите что форма кузова, должны быть быть характерные черты именно Дьябло.
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1k
Павел Aqueronte 14 минут назад
Я вообще не понял что вы тут написали) постарайтесь заного составить осмысленное предложение)
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3k
rutt 3 часа назад
Зато красивая)
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7k
_Giorgio_ rutt 2 часа назад
Да ладно
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3k
rutt _Giorgio_ 2 часа назад
Вполне
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8k
Михалыч 5 часов назад
У шумеров и прибалтов есть одно счастье в жизни - найти у клятых москалей какое-то ховно и бегать его обслюнявливать. Вот и тут местные ховноботы, типа дмитро, только этим занимаются.
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307
Сергій Мазуренко Михалыч 4 часа назад
слюны не хватит
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936
Максим Михалыч 2 часа назад
.ля! А кто виноват, что оно есть? Шумеры, прибалты? Если есть ховно, то оно есть. И не шумеры, прибалты в этом виноваты. Это ж не прибалты с шумерами свояли
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8k
Михалыч Максим 2 часа назад
Ховно бывает у всех и везде, но ни на одном официальном новостном канале УКР и ЛВ ЛТ ЭСТ не найдёшь ни одной хорошей новости о РФ.
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26k
Fat Lynx 5 часов назад
Где на этой революшен ездить то?
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25k
Aqueronte Fat Lynx 2 часа назад
Нигде, её для начала нужно завести, а перед этим убедиться что двигатель есть и не муляж
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26k
Fat Lynx Aqueronte 2 часа назад
беда...
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25k
Aqueronte Fat Lynx 2 часа назад
Не, это её нормальное состояние
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6k
Vallek Fat Lynx 40 минут назад
на революции
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51
Дмитрий К 6 часов назад
Мля,ну почему. Ну есть же W40
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25k
Aqueronte Дмитрий К 2 часа назад
Лучше силиконовая смазка
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9k
Schandmaul 6 часов назад
ничего вы не понимаете, это новейшая противоугонка
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1k
ALEX Schandmaul 6 часов назад
Чтобы угнать, её ещё нужно завести. А это не лёгкое дело.
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6k
gena ALEX 3 часа назад
мотора то нет
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1k
ALEX gena 3 часа назад
Аааааааххххааахххаа
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2k
Vladimir Taranovich 6 часов назад
Звук звуком... открылась, главное
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26k
Fat Lynx Vladimir Taranovich 6 часов назад
она не была закрыта... может ее вовсе бы не открыли
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 7 часов назад
Стрёмно как и всё ладовское.
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7k
Вася 7 часов назад
Ссылка coub.com
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7k
Barachek_Obachek 7 часов назад
Пол из бомж-профиля?
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7k
Андрей Ма-С Barachek_Obachek 6 часов назад
там полы в цехах из этого профиля))) как говорится из того что было)))
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7k
Barachek_Obachek Андрей Ма-С 6 часов назад
И лифты и УАЗики
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