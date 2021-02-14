"Лада Революшн"

Звук открывание дверей это нечто
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И что там за педальный привод тоже не ясно.
Походу это какая то модель...
Типа можем сделать, вы платите...
Унылое говно
Особенно порадовал под из листов железа, надёжности и комфортно после дождя и в мороз.
Дизайн на высоте, я такие машинки классе в пятом рисовал, видимо тот рисунок не улетел в мусорку а лёг на стол главному дизайнеру.
Жаль, технические характеристики не раскрыты, думаю и тут Лада Разволюшн даст прикурить ламбам и бэхам.