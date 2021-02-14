Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно

1984 год, лето, в пионерском лагере мы занимаемся холотропным дыханием. Не формально конечно, без пионервожатых. Один человек встаёт к стене сильно дышит, потом ему наваливаются на грудь и тот на секунду теряет сознание. Мы это называли "остановить сердце".
1.
Опасно конечно, но познавательно. Сейчас на это современная рассудительная молодёжь не решится, а в тот момент такие риски были делом повседневным. Дошла очередь до меня. Я надышался, толпа на меня навалилась и оп.... смена реальности. Я еду за рулём легковой машины, передо мной на лобовом висит маленький ЦВЕТНОЙ телевизор, который показывает ту же дорогу по которой я еду, а вокруг всё пронзительно зелено, судя по пейзажу юг.
2.
Вдруг что то начало меня из этой картинки вытаскивать, иголки пронзили всё тело, болью отозвались удары по щекам и все кругом заорали. Это такое приветствие было. Смешно смотреть на приходящего в себя и перепуганного человека. Эксперименты закончились на худом долговязом пареньке, который посинел и от хлестков по щекам в себя не приходил. Он сползал по стене, его положили на спину а один из пацанов видимо с перепугу ударил кулаком его по груди - Вставаай!!! На тот момент мы не знали способов реанимации, я потом по телевизору такое увидел, был не мало удивлён. Пацан порозовел, закашлял, сел держась за голову. Мы его в медпункт увели договорившись, что тот сам упал. Вечером после отбоя все начали наперебой рассказывать про то, что кто видел. У всех были какие то бытовые ситуации, кто то ехал, кто то трудился, во всех случаях во взрослом возрасте. Я рассказал с гордостью, что ехал за рулём а передо мной на лобовом висел маленький ЦВЕТНОЙ телевизор! Который правда не мультики а ту же дорогу показывал. Это вызвало большой общественный резонанс. Цветные телевизоры на тот момент были у едениц, у нас дома чёрно-белый Рекорд стоял, у дедов тоже. Ну и в целом в нашем блоке только у одного дома был цветной телевизор, размером с лобовое жигулей и весом как Жигули. Телевизор обсудили, перешли к изображаемой дороге - логика отдыхает, абсолютно незачем этому маленькому телевизору показывать дорогу водителю, ещё и обзор закрывает. Вот если бы там мультики показывало!... Тогда дело, а дорога ни к чему.
×
3.
Прервал обсуждение сосед по койке
- А я видел как все с чёрными зеркалами по улице ходят!....
Все заржали, в дверь влетел пионер вожатый с кружкой чая и заявил, что самым активным чай в постель нальёт. Сосед зашептал
- Я верю, что ты видел такой телевизор... А ты веришь что в будущем все с чёрными зеркалами по улице ходить будут?
Я прикинул зеркало от трельяжа в чёрном исполнении и мужика с ним на улице.....
- А какого размера зеркала?
- Как две пачки сигарет рядом.... Я представил две батины Примы рядом....
- А что они с ними делают?
- Смотрят в них почти всё время! ...
Захотелось сказать чтонибуть матерное и сплюнуть сквозь зубы но обстановка была несоответствующая, потому выдал
- Ты наверное во время когда с ума все посходили попал! ...
- А у тебя так нормальная картина?!..
Мы развернулись спинами друг к другу и каждый со своей правдой уснул.
- А я видел как все с чёрными зеркалами по улице ходят!....
Все заржали, в дверь влетел пионер вожатый с кружкой чая и заявил, что самым активным чай в постель нальёт. Сосед зашептал
- Я верю, что ты видел такой телевизор... А ты веришь что в будущем все с чёрными зеркалами по улице ходить будут?
Я прикинул зеркало от трельяжа в чёрном исполнении и мужика с ним на улице.....
- А какого размера зеркала?
- Как две пачки сигарет рядом.... Я представил две батины Примы рядом....
- А что они с ними делают?
- Смотрят в них почти всё время! ...
Захотелось сказать чтонибуть матерное и сплюнуть сквозь зубы но обстановка была несоответствующая, потому выдал
- Ты наверное во время когда с ума все посходили попал! ...
- А у тебя так нормальная картина?!..
Мы развернулись спинами друг к другу и каждый со своей правдой уснул.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Концепт-кар Mersedes Auto 2000, представленный на франкфуртском автосалоне в 1981 году
- Mercedes-Benz Vision EQS: полностью электрический S-класс из будущего
- Audi AI:Trail - электрический внедорожник будущего с дронами вместо фар
- Как известные автомобили получили свои имена
- Пол века назад - Видение будущего компанией General Motors
Метки: авто будущее пионерлагерь факты
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
А сколько всего взрывали ? ха ха ха Лужи меряли , прыгали в сугробы изобретали что то..Вот фантазия во времена СССР у детей была ..Нас родители ругали ,били ремнем ,но творчество наше и изобретательность не иссякало ..Кружков много всяких было ..Государство ,это всячески поддерживало и результат мы давали ,когда взрослели И не за деньги просто ..Так создавалась мощь и великая страна СССР !!!!!!!!!