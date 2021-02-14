Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно

2.

Вдруг что то начало меня из этой картинки вытаскивать, иголки пронзили всё тело, болью отозвались удары по щекам и все кругом заорали. Это такое приветствие было. Смешно смотреть на приходящего в себя и перепуганного человека. Эксперименты закончились на худом долговязом пареньке, который посинел и от хлестков по щекам в себя не приходил. Он сползал по стене, его положили на спину а один из пацанов видимо с перепугу ударил кулаком его по груди - Вставаай!!! На тот момент мы не знали способов реанимации, я потом по телевизору такое увидел, был не мало удивлён. Пацан порозовел, закашлял, сел держась за голову. Мы его в медпункт увели договорившись, что тот сам упал. Вечером после отбоя все начали наперебой рассказывать про то, что кто видел. У всех были какие то бытовые ситуации, кто то ехал, кто то трудился, во всех случаях во взрослом возрасте. Я рассказал с гордостью, что ехал за рулём а передо мной на лобовом висел маленький ЦВЕТНОЙ телевизор! Который правда не мультики а ту же дорогу показывал. Это вызвало большой общественный резонанс. Цветные телевизоры на тот момент были у едениц, у нас дома чёрно-белый Рекорд стоял, у дедов тоже. Ну и в целом в нашем блоке только у одного дома был цветной телевизор, размером с лобовое жигулей и весом как Жигули. Телевизор обсудили, перешли к изображаемой дороге - логика отдыхает, абсолютно незачем этому маленькому телевизору показывать дорогу водителю, ещё и обзор закрывает. Вот если бы там мультики показывало!... Тогда дело, а дорога ни к чему.