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Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно

Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно (4 фото)

Автор:
14 февраля 2021 10:50
Метки: авто   будущее   пионерлагерь   факты   
721
4
1984 год, лето, в пионерском лагере мы занимаемся холотропным дыханием. Не формально конечно, без пионервожатых. Один человек встаёт к стене сильно дышит, потом ему наваливаются на грудь и тот на секунду теряет сознание. Мы это называли "остановить сердце".
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Метки: авто   будущее   пионерлагерь   факты   
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9  комментариев
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−120
МИХАН 4 часа назад
У нас помнится в лагере полотенцами придушивали и наблюдали ..Раз попробовал очень яркие картинки в подсознании появлялись ..Дибилами были ,но вроде все обходилось !
А сколько всего взрывали ? ха ха ха Лужи меряли , прыгали в сугробы изобретали что то..Вот фантазия во времена СССР у детей была ..Нас родители ругали ,били ремнем ,но творчество наше и изобретательность не иссякало ..Кружков много всяких было ..Государство ,это всячески поддерживало и результат мы давали ,когда взрослели И не за деньги просто ..Так создавалась мощь и великая страна СССР !!!!!!!!!
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26k
Fat Lynx Час назад
норм
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3k
Дмитрий Григорьев 3 часа назад
Душевный рассказ.
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91
bobobo 3 часа назад
Тоже помню так делали. Так вот с тех пор и знаю, что в конце 2021 года будет. Но вам не скажу. Сюрприз будет.
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Я рисовал войнушки между черными и желтыми (никакого расизма, просто на тот момент такие карандаши оказались под рукой))) или между муравьями и пауками. Это были не статические рисунки, а в динамике: отряды совершали маневры, захватывали важные объекты и т.д. Если места на листе не оставалось - приходилось брать другой для продолжения. Когда появились игры-стратегии, я как бы столкнулся с давно забытым: это же я сам когда-то придумал, но технических возможностей для воплощения не было.
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1k
DerDimon 4 часа назад
Кот. Лампа.
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Владимир Автор поста DerDimon 4 часа назад
Пруф?
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DerDimon Владимир 3 часа назад
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Владимир Автор поста DerDimon 3 часа назад
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Владимир

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