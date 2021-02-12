Неудачный разворот на фуре, или как умирают дорожные знаки

На небольшом перекрёстке в Бийске водитель-профессионал попытался развернуться на фуре. Поняв, что осуществить задуманное не получится, он уехал искать другое место разворота.
Дорожный знак пал смертью храбрых...
Авторский пост
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На дороге никого! Включи ты [мат] аварийку.Поверни на лево. Здай чуть назад и езжай куда хочешь!
Нет же...Нужно седло вывернуть,оси снасиловать,знаки поломать!