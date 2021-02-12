FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4099 постов • 454 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Неудачный разворот на фуре, или как умирают дорожные знаки

Неудачный разворот на фуре, или как умирают дорожные знаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 14:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дальнобойщик   дтп   разворот   фура   
836
1
1
На небольшом перекрёстке в Бийске водитель-профессионал попытался развернуться на фуре. Поняв, что осуществить задуманное не получится, он уехал искать другое место разворота.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   видео   дальнобойщик   дтп   разворот   фура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Viktor Час назад
Умирают, умирают - да он и был тяжело раненый!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
sanchesS80 Полминуты назад
Снёс знак = ДТП. С места ДТП скрылся. Если его найдут и лишат прав, то мне кажется на дорогах на одну опасность станет меньше. Потому что это не водитель грузовика, это недоразумение какое-то, его к машине нельзя подпускать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов 13 минут назад
Euro Truck Simulator вспомнился, там тоже такая фигня часто происходит ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 18 минут назад
во дает чудилло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth 24 минуты назад
Интересно, где у этого "профессионала" принимали экзамен на категорию Е?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Dima 45 минут назад
Это не водитель фуры, это какой то дегенерат. Даже если бы там не было знака, то так нельзя разворачивается - на прицепе выламывает мосты, при развороте, стирается сильно резина, растягиваются провода и воздушные шланги, правда зимой на снегу нагрузка меньше на тележку. Как можно вообще подуматся там развернуться? Он мог спокойно повернуть налево, выравнить машину, сдать назад по прямой, ну а затем просто повернуть налево.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ильдар Суюндиков Dima Полчаса назад
Запрещено проезжать перекресток задним ходом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков Ильдар Суюндиков Минуту назад
Да, лучше сломать дорожный знак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 50 минут назад
он не водитель-профессионал, а убогий-профессионал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Нанук Паналык Час назад
Суукаа! Кто у нас сегодня водит фуры?!
На дороге никого! Включи ты [мат] аварийку.Поверни на лево. Здай чуть назад и езжай куда хочешь!
Нет же...Нужно седло вывернуть,оси снасиловать,знаки поломать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lefterov Нанук Паналык Полчаса назад
и в итоге не развернутся))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс Нанук Паналык 10 минут назад
Да запрещено движение задним ходом на перекрестах, запрещено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Авария дня. Два водителя пострадали в Удмуртии Авария дня. Два водителя пострадали в Удмуртии Авария дня. В Якутии столкнулись три автомобиля Авария дня. В Якутии столкнулись три автомобиля Вот это разворот! Момент ДТП в Орле Вот это разворот! Момент ДТП в Орле В центре Твери невнимательный водитель сломал челюсть, пытаясь развернуться В центре Твери невнимательный водитель сломал челюсть, пытаясь развернуться Пенсионер хотел развернуться с середины проезжей части и устроил аварию Пенсионер хотел развернуться с середины проезжей части и устроил аварию
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1732890



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет?
7
106
Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет?
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
0
127
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Японии появится министр одиночества
0
7
В Японии появится министр одиночества
Icon сотворили чудо и создали новый внедорожник из очень старого Toyota Land Cruiser
1
1
Icon сотворили чудо и создали новый внедорожник из очень старого Toyota Land Cruiser
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#девушки#СССР#собака#люди#авто аварии#Разное#китай
#Юмор#животные#подборка#прикол#в мире#полиция#сша#прикольные#красота#настроение
#интересно#интересное#дтп#кино#приколы#аварии#шоу бизнес#Россия#картинки#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться