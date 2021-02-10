На старт, внимание, марш! ДТП с лихачом на «Тойоте»

На улице Магистральной в Новом Уренгое водитель "Тойоты" попытался резко ускориться со сфетофора, но переоценил свои силы. Неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью.
Момент столкновения
Последствия ДТП
Авторский пост
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