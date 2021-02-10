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На старт, внимание, марш! ДТП с лихачом на «Тойоте»

На старт, внимание, марш! ДТП с лихачом на «Тойоте» (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 февраля 2021 13:32
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
678
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На улице Магистральной в Новом Уренгое водитель "Тойоты" попытался резко ускориться со сфетофора, но переоценил свои силы. Неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью.

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Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
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4  комментария
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1k
Иван 3 часа назад
На старт, внимание, беляш!
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14k
ВОВЧЕГ 19 минут назад
На старт, внимание-фарш!
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296
Duke_kir 40 минут назад
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38k
Элек Мек 2 часа назад
....,ну вообщем вы поняли.
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Johnny

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