Неудачный обгон на обледенелой трассе в Башкирии

По дороге из Бирска в Уфу водитель Kia Rio совершил опасный обгон. Ему удалось избежать столкновения со встречным автомобилем, но касание с отбойником было неизбежно.
Дата на регистраторе сбита, случилось 24 января 2021
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