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Неудачный обгон на обледенелой трассе в Башкирии

Неудачный обгон на обледенелой трассе в Башкирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
1292
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По дороге из Бирска в Уфу водитель Kia Rio совершил опасный обгон. Ему удалось избежать столкновения со встречным автомобилем, но касание с отбойником было неизбежно.

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Метки: kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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7k
SSD 3 часа назад
Неудачный обгон на обледенелой трассе в Башкирии
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10k
Антон Семёныч SSD 2 часа назад
коллега, с 1го февраля так писать не рекомендуется, надо так:
коллега, с 1го февраля так писать не рекомендуется, надо так:
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32k
Игорь 42 минуты назад
Что меня удивляет на видео, так это подъёмник с работающими задними фонарями.
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7k
Лещ Час назад
Очередной идиот, не умеющий водить. на переднем приводе такие колеи проходятся элементарно добавляя газ и корректируя рулем траекторию. Ни в коем случае газ не закрывать, машина сразу рыскать начнет и занос, про тормоз даже говорить не буду
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15k
sanchesS80 Лещ 39 минут назад
Именно что так как вы говорите. Сброс газа плавно и только тогда когда машина уже встанет ровно в колею. Пока проходим снег газ не бросать - иначе будет как на видео.
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13k
Ligov 2 часа назад
Обычная зимняя ошибка. После обгона возврат в свою колею нужно более плавно проводить чем летом. То есть не крутить сильно руль, а чуть чуть поворачивая его...
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6k
CHNM 2 часа назад
Ещё один "успел". Главное, чтобы урок пошёл впрок.
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13k
Сергей 3 часа назад
Это же сколько народу за лето получают ВУ. Как и летом - обгон любой ценой. Если что нырну... нырнул.
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7k
Cornho 3 часа назад
Ну, красавелла, чё! Так шпарить по зимней дороге...
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