Вильнул хвостом: полицейский из США снял на нательную камеру зрелищное ДТП

Американский полицейский из штата Вайоминг снял на камеру зрелищную аварию. Один грузовик затормозил на дороге, а второй, движущийся за ним, не успел остановиться и прицепом зацепил первого.
Кадры с нательной камеры, снятые заместителем шерифа округа Суитуотер, который приехал на хайвей по сообщению о нескольких ДТП
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