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Вильнул хвостом: полицейский из США снял на нательную камеру зрелищное ДТП

Вильнул хвостом: полицейский из США снял на нательную камеру зрелищное ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 14:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   сша   
3828
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Американский полицейский из штата Вайоминг снял на камеру зрелищную аварию. Один грузовик затормозил на дороге, а второй, движущийся за ним, не успел остановиться и прицепом зацепил первого.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   сша   
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16  комментариев
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11k
KOSTELLO 5 часов назад
Учитесь, современные режиссеры.
Видео всего полторы минуты, а тут Вам и завязка и экшн в развитии и удачный финал.
Про феерический монолог главного героя вообще молчу.
Шедевр
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240
trtr8dr 16 минут назад
Голливуд х.ли
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17k
Vital Idol 42 минуты назад
я так понял, это коп синюю фуру тормознул....
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2k
Илья 2 часа назад
Хорошая камера, высокоскоростная. Это сколько там кадров в секунду она снимает?
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3k
schmubu 3 часа назад
похоже, доставка Амазона сегодня запоздает...
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40k
Соломей 5 часов назад
очередной Костко или Волмарт не дождался какой то срани что они продают...
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27k
a.fey Соломей 3 часа назад
Это был Амазон.
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40k
Соломей a.fey 3 часа назад
тем более.
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10k
Серёга@ 5 часов назад
Судя по моей реакции на видос, хорошо что запикали полицейского.
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71k
Спички не игрушка. 5 часов назад
Правильно сделал - остался живой..
Полицейскому наука вовремя надо солить дорогу..
Правильно сделал - остался живой.. Полицейскому наука вовремя надо солить дорогу..
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1k
Павел Коваленко 5 часов назад
вот он кирпичей наложил...
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7
PaBLoS 6 часов назад
Слоу мо збс получилось
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2k
Allmaster 6 часов назад
Счастливчик коп...
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9k
Буратино... 6 часов назад
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