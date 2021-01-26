Наезд на женщину-пешехода в Ульяновской областиКамера видеонаблюдения установленная на проспекте Димитрова в Димитровграде запечатлела момент наезда на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. До приезда медиков пострадавшая...