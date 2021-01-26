В Красноярском крае на трассе недалеко от Боготола водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. Два человека погибли.
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31-летний водитель легковушки и его 47-летний пассажир погибли мгновенно
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Очень типичная авария, к сожалению.