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17 советских велосипедов

17 советских велосипедов (17 фото)

Автор:
21 января 2021 20:34
Метки: СССР   Фотографии.   велосипеды   интересно   
838
17
Мы катались как могли(с)...
Разные велосипеды производившиеся в СССР.
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Метки: СССР   Фотографии.   велосипеды   интересно   
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8k
kirpal Час назад
У меня был "Уралец", потом "Вела". Интернета не было, поэтому в непогоду занимался то смазкой цепи, то брызговики из резиновых ковриков вырезал, припиливал к нему отражатели, динаму подрегулировать, короче было чем заняться.

Ну и как же без этого в бардачке:
У меня был "Уралец", потом "Вела". Интернета не было, поэтому в непогоду занимался то смазкой цепи, то брызговики из резиновых ковриков вырезал, припиливал к нему отражатели, динаму подрегулировать, короче было чем заняться. Ну и как же без этого в бардачке:
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10k
Pochiniks 22 минуты назад
Орлёнок и Школьник не аналоги. Школьник заметно меньше и другая возрастная категория.
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8k
владимир 40 минут назад
Вот такой был первым моим велосипедом," салют с". Один сезон отказался на нём, потом в начале следующего лета поехали с мамой в отпуск, а батя решил "генеральную уборку" Замутить и выкатил велик на лестничную площадку, больше я не увидел тот велосипед...

Вот такой был первым моим велосипедом," салют с". Один сезон отказался на нём, потом в начале следующего лета поехали с мамой в отпуск, а батя решил "генеральную уборку" Замутить и выкатил велик на лестничную площадку, больше я не увидел тот велосипед...
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27k
Макарыч 40 минут назад
Салют и Старт-шоссе
Салют и Старт-шоссе
Салют и Старт-шоссе
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2k
Egoro 44 минуты назад
Скиф ещё был, немного больше камы.https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://cache3.youla.io/files/images/720_720_out/5b/3b/5b3b2f77cf2045d5df68f303.jpg&text=скиф велосипед&rpt=simage&lr=55&source=wizhttps://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://cache3.youla.io/files/images/720_720_out/5b/3b/5b3b2f77cf2045d5df68f303.jpg&text=скиф велосипед&rpt=simage&lr=55&source=wiz
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16
MSky 52 минуты назад
Был еще велосипед "Левушка", мой первый. Выпускался на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.
Был еще велосипед "Левушка", мой первый. Выпускался на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.
Был еще велосипед "Левушка", мой первый. Выпускался на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.
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10k
_Aleks_ 54 минуты назад
Мой первый велик - трехколесный "ветерок" ) Постоянный привод и без тормозов ))) Носился на нем как ураган, первые шрамы на коленках именно от него )
Мой первый велик - трехколесный "ветерок" ) Постоянный привод и без тормозов ))) Носился на нем как ураган, первые шрамы на коленках именно от него )
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10k
Pochiniks _Aleks_ 24 минуты назад
Я на нём первый свой сотряс получил. Разогнался, дёрнул за руль, чтоб типа "на дыбы", но не рассчитал и перевернулся назад(синдром трактора "Беларус"), башкой о бетонку. Тошнило потом долго.
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8k
БарНалей Час назад
У меня Орленок был почти такой, только с раздвоенной рамой (фото2). Литовский Ereliukas. Внешний вид просто бомбический. Хромированные крылья, зеленые покрышки. Единственно болезнь у них была. У многих эта раздвоенная рама подводила. В месте крепления под сиденьем отваливалась сварка. Но меня такая участь обошла стороной. Хотя эксплуатировался жестко и редко видел асфальт.
У меня Орленок был почти такой, только с раздвоенной рамой (фото2). Литовский Ereliukas. Внешний вид просто бомбический. Хромированные крылья, зеленые покрышки. Единственно болезнь у них была. У многих эта раздвоенная рама подводила. В месте крепления под сиденьем отваливалась сварка. Но меня такая участь обошла стороной. Хотя эксплуатировался жестко и редко видел асфальт.
У меня Орленок был почти такой, только с раздвоенной рамой (фото2). Литовский Ereliukas. Внешний вид просто бомбический. Хромированные крылья, зеленые покрышки. Единственно болезнь у них была. У многих эта раздвоенная рама подводила. В месте крепления под сиденьем отваливалась сварка. Но меня такая участь обошла стороной. Хотя эксплуатировался жестко и редко видел асфальт.
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10k
Pochiniks БарНалей 23 минуты назад
В раздвоенную раму можно было "закрепить" много разных нужных вещей.
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4k
Александр Зотов Час назад
Камы у нас самые блатные считались) Уж не знаю почему. Но вел этот самый любимый был из всех, что были)
А так ещё до "Камы" был "Уралец" - уменьшенная версия "Урала", а совсем давно "олимпик" - маленький велик, с виду на представленную на фото "бабочку" похож был
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29k
Азат Баширов Час назад
А у меня сура 2 была, потом еще из разных запчастей еще один собрал, у кого раму взял, у кого колеса, цепь, звездочки и т д
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301
Собака Час назад
Дружок.
Дружок.
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58k
Viktor Час назад
Есть подобие такого велика и "Дружба", будет время побольше попытаюсь что-то похожее замутить. Тока канешн без шины (на пиле).

Есть подобие такого велика и "Дружба", будет время побольше попытаюсь что-то похожее замутить. Тока канешн без шины (на пиле).
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
У нас был популярен "Десна"
У нас был популярен "Десна"
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2k
Макар 2 часа назад
Вот такая красавица была "Украина" ХВЗ . Гонял и "в хвост и в гриву".
Наличие багажников не раз выручало. Хороший велик был. Не подводил.
Вот такая красавица была "Украина" ХВЗ . Гонял и "в хвост и в гриву". Наличие багажников не раз выручало. Хороший велик был. Не подводил.
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212
konstantinkaz2016 2 часа назад
Сидушки у советских великов были очень комфортны, современные продаю и ставлю их.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Мне классе в шестом родители купили сразу "Урал", но у него еще сзади багажник был.
Стоило это удовольствие в "Культтоварах" рублей 100, нехилая сумма по тем временам, у многих это зарплата за месяц.

В первый же день хренакнулась рама - из соединения, где педали, вывалилась труба, которая идет от седла.
Вернулся домой, пройдя пешком с великом 3км в слезах и соплях.
Хорошо, что у отца был знакомый автослесарь - заварил раму намертво, хоть и кривовато (цепь часто слетала, но может не из-за этого).
Лет пять-шесть велик таки проездил.
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16
MSky Fishki_surfer 56 минут назад
"Урал" стоил 60 рублей или 62
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2k
Egoro MSky 46 минут назад
51
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5k
citrus1 2 часа назад
Не осветили серию ХВЗ спецзаказ изготавливался для начинающих спортсменов СССР по индивидуальным ростовкам
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506
Артем 2 часа назад
у меня "Уралец" был. детско-юношеский велосипед. как "Урал", только рама меньше. когда сперли его, пришлось на бондарный завод устраиваться, ящики сколачивать, чтоб другой велик купить. "Турист" тогда ваще бомбой был: обода алюминиевые, рама легенькая, 4 скорости. Бомба))) Дрифтовать только не умел)))
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58k
Viktor Артем Час назад
"Турист" не спёрли?
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506
Артем Viktor Час назад
не. мне для него батя навесной замок сделал по типу современных))) батя на нем до последних дней катал.
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13k
Ligov 2 часа назад
Были Орленок и Спутник. По тем временам хорошие велики
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8k
Александр 2 часа назад
Салют еще
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