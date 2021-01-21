17 советских велосипедов

Мы катались как могли(с)...
Разные велосипеды производившиеся в СССР.
Дополнения приветствуются!
Разные велосипеды производившиеся в СССР.
Дополнения приветствуются!
1.
Спортивно – туристический велосипед ХВЗ153 – 462 “Турист” выпускался на Харьковском велосипедном заводе им. В. И. Петровского.
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3.
«Аист». Бренд Минского мотовелозавода (ММВЗ), основанного в 1947 году. Что интересно, ММВЗ существует по сей день и прекрасно производит современные велосипеды под тем же брендом – Aist, просто находится уже в другой стране, Беларуси.
4.
Велосипед для взрослых дорожный ХВЗ 111–441 “Украина” изготавливался на велозаводе имени В. И. Петровского в г. Харькове.
5.
Складной велосипед для подростков ЛВЗ 172-121 “Эврика-2” выпускался на Львовском мопедном заводе. Особенностью этой модели была рама с шарнирами, складывающаяся в продольной плоскости и амортизатор передней вилки.
6.
«Кама». Бренд Пермского машиностроительного завода (ПМЗ), который позже назывался «Велтой», а ныне – это бренд Forward, прямой наследник «Камы». Завод существовал с 1939 по 2006 год.
7.
«Турист». Бренд Харьковского велосипедного завода. Основан завод в 1923 году и существует по сей день, производя велосипеды «Украина», Tiger, Junior и ряд других.
8.
«Школьник». Бренд Горьковского велосипедного завода, входящего в объединение ГАЗ. Предназначались «Школьники» для детей школьного возраста (как нетрудно догадаться по названию) и производились с 1956 по 1996 год. Сам завод делал велосипеды с 1940-го.
9.
«Урал». Ещё один бренд Пермского машиностроительного завода (ПМЗ). Но если «Кама» была складным велосипедом, то «Урал» представлял собой почти вершину советского велостроения, тяжёлый дорожный велосипед.
10.
«Тахион». Про этот велосипед простой советский человек знал немного. «Тахион» был брендом Харьковского велосипедного завода, под которым производились профессиональные шоссейные и трековые велосипеды для спортсменов (с 1981 по 1992 год).
11.
«Орлёнок». Аналог горьковского «Школьника», только производившийся на Минском мотовелозаводе, а позже – ещё и Шяуляйским велосипедно-моторным заводом (ШВМЗ).
13.
«Москва-80». Крутейший и самый легендарный советский трековый велосипед, выпущенный в количестве 52 штук в 1978-1980 годах аккурат к Олимпиаде. Все работы – и конструкторские, и производственные – велись в Центральном конструкторско-технологическом бюро велостроения, а позже в Харькове начали делать «Тахионы», основанные на «Москве-80».
14.
«Ласточка» - параллельная «Орлёнку» модель для девочек с «ломаной» рамой. Производилась на ММВЗ, ШМВЗ, ХВЗ.
15.
Детский велосипед "Бабочка" выпускался в г. Узловая (Тульская область). Предназначен был для детей от 4 до 7 лет. Был аналогом велосипеда КВД, выпускавшимся на заводе им. Кирова.
16.
Детский трёхколёсный велосипед “Спарите” (“Стрекоза”) с цепным приводом производился на заводе приводных цепей в городе Даугавпилс Латвийской ССР.
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Метки: СССР Фотографии. велосипеды интересно
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Ну и как же без этого в бардачке:
А так ещё до "Камы" был "Уралец" - уменьшенная версия "Урала", а совсем давно "олимпик" - маленький велик, с виду на представленную на фото "бабочку" похож был
Наличие багажников не раз выручало. Хороший велик был. Не подводил.
Стоило это удовольствие в "Культтоварах" рублей 100, нехилая сумма по тем временам, у многих это зарплата за месяц.
В первый же день хренакнулась рама - из соединения, где педали, вывалилась труба, которая идет от седла.
Вернулся домой, пройдя пешком с великом 3км в слезах и соплях.
Хорошо, что у отца был знакомый автослесарь - заварил раму намертво, хоть и кривовато (цепь часто слетала, но может не из-за этого).
Лет пять-шесть велик таки проездил.