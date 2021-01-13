Необдуманные маневры закончились столкновением с патрульной машиной

На улице Интернациональной в Гомеле водитель такси резко решил перестроиться из крайней левой полосы в правую, но из-за троллейбуса не увидел припаркованный автомобиль ГАИ с включенными маячками.
Патрульный автомобиль от удара стукнул гражданскую легковушку, стоящую впереди
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