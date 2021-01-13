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Необдуманные маневры закончились столкновением с патрульной машиной

Необдуманные маневры закончились столкновением с патрульной машиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   таксист   шашечник   
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На улице Интернациональной в Гомеле водитель такси резко решил перестроиться из крайней левой полосы в правую, но из-за троллейбуса не увидел припаркованный автомобиль ГАИ с включенными маячками.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   таксист   шашечник   
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8  комментариев
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10k
alexis 2 часа назад
Шамаич опять на спорт не перешёл.
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мега гон Полчаса назад
это карма!! в этом видео все прекрасно! идиот наказан, депосам поднакакано, немного 3го жалко, но ему не сильно прилитело и неизвестно за что остановлен.
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6k
sumrаknn Час назад
В нашей стране мелкие ДТП бывают так редко, что заслиживают целого поста
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6k
Nikita 2 часа назад
Патрульный автомобиль от удара стукнул гражданскую легковушку? Мне кажется, или между патрульной и гражданской машинами оставалось ещё метра полтора до удара?
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7k
Cornho Nikita 42 минуты назад
До удара оставалось, после - нет.
А показалось вам так потому, что белая машина от удара откатилась вперёд.
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1k
алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
фиаско
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6k
SSD 2 часа назад
Лох - это судьба... (с)
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