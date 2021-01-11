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Начинающая автомобилистка, которая забыла, как пользоваться педалью тормоза

Начинающая автомобилистка, которая забыла, как пользоваться педалью тормоза (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   прикол   
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Похоже, что владелец этого "Мерседеса" решил научить свою подружку навыкам вождения. Однако девушка растералась от огромного количества советов и не смогла вовремя остановить автомобиль.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   прикол   
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9  комментариев
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17k
SolomonA 3 часа назад
Владелец авто - редкостный дебил. Хочешь понтануться перед бабой - дай ей покататься в чистом поле. Ну не в городе же...
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220
Антон Васильев 4 минуты назад
У мамы выпросил денег, взял еще кредит в МФО, купил себе мерседес лохматого года. Решил понтануться перед телочкой - бл..., какая неудача.
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123
parhi 51 минуту назад
Сосать и сосать ей теперь за этот бампер
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16k
nobody® 2 часа назад
Геройски прикрыл людей от беды
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11k
Денис 2 часа назад
ппц, перепугали тёлку. Забили аудиоканал своими вводными.
Разумеется, она охренела от всего этого и перепутала.
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Еще и бухая что ли??
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6k
uutb 3 часа назад
Нечего не имею против девушек за рулем, но иногда...
Нечего не имею против девушек за рулем, но иногда...
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