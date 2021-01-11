Начинающая автомобилистка, которая забыла, как пользоваться педалью тормоза

Похоже, что владелец этого "Мерседеса" решил научить свою подружку навыкам вождения. Однако девушка растералась от огромного количества советов и не смогла вовремя остановить автомобиль.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: аварии авто видео дтп женщина за рулем мелкое дтп прикол
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Разумеется, она охренела от всего этого и перепутала.