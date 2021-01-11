Рекламный постер Chrysler Saratoga 1958 года и Грегор Пятигорски

Он же — Пятигорский Григорий Павлович, член струнного квартета имени Ленина и концертмейстер группы виолончелей оркестра Большого театра (в возрасте 16 лет!).



Есть такая замечательная байка, о том что именно Нарком просвещения Луначарский предложил присвоить квартету имя Ленина. "А почему не Бетховена?" — наивно спросил Пятигорский. И когда квартет выступал перед Лениным, то тот поинтересовался, хороша ли виолончель, и получил ответ — "так себе". "Правда ли, — спросил Ленин, — что вы протестовали на митинге по поводу наименования квартета? Я тоже полагаю, что имя Бетховена лучше подойдёт квартету, нежели имя Ленина. Бетховен — это нечто вечное…".



Удивительный был человек, в 21 год уехал из СССР (тогда ещё можно было так сделать), в 33 года женился на дочке Ротшильда, а в 1962 и 1966 годах входил в состав жюри Конкурса имени Чайковского.



О своём отъезде из СССР Пятигорский с юмором рассказывал, что сбежать ему помогли контрабандисты, а через пограничную реку Збруч он перебрался верхом на виолончели. Так это было или нет, но отношения с советскими деятелями "от культуры" у него были вполне нормальные.



А ещё он был организатором нескольких шахматных турниров. Кстати, два его брата, Александр Стогорский и Леонид Пятигорский, из страны не уехали и тоже были признанными виолончелистами.



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