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Рекламный постер Chrysler Saratoga 1958 года и Грегор Пятигорски

Рекламный постер Chrysler Saratoga 1958 года и Грегор Пятигорски (1 фото + 3 видео)

Автор:
11 января 2021 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: chrysler   Грегор Пятигорский   авто   автомобили   олдтаймер   постер   ретро авто   
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Обычное, казалось бы, пресс-фото 1958 Chrysler Saratoga 2-Door Hardtop, но… Не всё так просто, посмотрите на фон. Фоном у нас являются рекламные постеры виолончелиста Грегора Пятигорски.

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Метки: chrysler   Грегор Пятигорский   авто   автомобили   олдтаймер   постер   ретро авто   
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