Kia сменила логотип и слоган

Компания Kia официально сменила логотип и представила новый слоган. Для того, чтобы продемонстрировать новую символику, задействовали рекордное количество «пиротехнических дронов», которые одновременно поднялись в небо над городом Инчон в Южной Кореи и выпустили сотни фейерверков. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.



Новый логотип включает в себя элементы «симметрии», «ритма» и «подъема». Он изображен двухмерным и без овала, а название выполнено другим шрифтом по сравнению с прежней эмблемой, использовавшейся с 1994 года. В компании объяснили, что ритмичная непрерывная линия логотипа символизирует «приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность». Восходящие линии в свою очередь «воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам».



Изменился и девиз: «Искусство удивлять» (The Power to Surprise) уступил место слогану «Движение, которое вдохновляет» (Movement that Inspires).