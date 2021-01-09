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Kia сменила логотип и слоган

Kia сменила логотип и слоган (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2021 23:54
Сообщество : Автомир
Метки: kia   авто   дроны   логотип   
1049
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В ходе демонстрации новой символики был установлен рекорд Книги Гиннесса

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Метки: kia   авто   дроны   логотип   
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15  комментариев
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8k
ГородДомов 11 часов назад
это же КУ
КУ пацаки . Ждите новый пепелац с гравицапой
это же КУ КУ пацаки . Ждите новый пепелац с гравицапой
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1k
MrAnderson 20 минут назад
Лучше бы тачки оперативней собирали и пиз"ели охреневшие в край салоны...(за супер допы до 400к.) 5 месяц тачку жду
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19k
Ратибор Час назад
Старый анекдот в тему:

Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали".
Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту...
Бабушка не выдерживает и спрашивает: "Ребята, а что вы делаете то?"
Один из менеджеров объясняет: "Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно".
Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они девок меняли."
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2k
Агасфер 4 часа назад
KIA - Killed in action. Надпись на монументе погибшего солдата
У них с самого начала было неудачное название
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4k
Бу 8 часов назад
Супер
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11k
Анатолий Соколов 10 часов назад
странный шрифт ... слово КАЛ получается ...
странный шрифт ... слово КАЛ получается ...
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7k
Prostovopros 10 часов назад
Они оKUели. Чем плох был нормально читаемый старый? Креативные менеджеры протолкнули, как им кажется, оKUенную идею. Спад продаж всех видов авто в 2020 году в Европе 30%. Спасёт ли их просто смена логотипа?
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31k
Опаньки 11 часов назад
супер смена логотипа!!! По размаху изменений Артемий делал за лярд не меньше
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4k
Leo Sun 11 часов назад
Теперь это просто "КИ"?))
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4k
Fishki_surfer 11 часов назад
Молодцы, на русский рынок ориентируются.
Но букву А зря убрали.
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11k
Анатолий Соколов Fishki_surfer 10 часов назад
там буква А в середине "зашифрована", она наполовину с буквой К сливается ... правда читается тогда логотип как КАЛ ...
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9k
albedo 11 часов назад
Ну и логотип!!!!!
Думал логотип "сбер" самый дурной, ан нет.
.
Интересно, кто в России решится купить машину "ки"?
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31k
Опаньки albedo 11 часов назад
это будет похлеще с чем КУИВ
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84
dim albedo 11 часов назад
я не окажусь от своей спортаге 2)))
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9k
Сережа Опаньки Час назад
Вы про этот?
Вы про этот?
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