Kia сменила логотип и слоган

В ходе демонстрации новой символики был установлен рекорд Книги Гиннесса
Компания Kia официально сменила логотип и представила новый слоган. Для того, чтобы продемонстрировать новую символику, задействовали рекордное количество «пиротехнических дронов», которые одновременно поднялись в небо над городом Инчон в Южной Кореи и выпустили сотни фейерверков. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Новый логотип включает в себя элементы «симметрии», «ритма» и «подъема». Он изображен двухмерным и без овала, а название выполнено другим шрифтом по сравнению с прежней эмблемой, использовавшейся с 1994 года. В компании объяснили, что ритмичная непрерывная линия логотипа символизирует «приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность». Восходящие линии в свою очередь «воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам».
Изменился и девиз: «Искусство удивлять» (The Power to Surprise) уступил место слогану «Движение, которое вдохновляет» (Movement that Inspires).
Новый логотип включает в себя элементы «симметрии», «ритма» и «подъема». Он изображен двухмерным и без овала, а название выполнено другим шрифтом по сравнению с прежней эмблемой, использовавшейся с 1994 года. В компании объяснили, что ритмичная непрерывная линия логотипа символизирует «приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность». Восходящие линии в свою очередь «воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам».
Изменился и девиз: «Искусство удивлять» (The Power to Surprise) уступил место слогану «Движение, которое вдохновляет» (Movement that Inspires).
В Книгу рекордов Гиннесса Kia попала, запустив 303 дрона — на сегодняшний день это рекордное количество специализированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были использованы для одновременного запуска фейерверков.
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КУ пацаки . Ждите новый пепелац с гравицапой
Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали".
Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту...
Бабушка не выдерживает и спрашивает: "Ребята, а что вы делаете то?"
Один из менеджеров объясняет: "Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно".
Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они девок меняли."
У них с самого начала было неудачное название
Но букву А зря убрали.
Думал логотип "сбер" самый дурной, ан нет.
.
Интересно, кто в России решится купить машину "ки"?