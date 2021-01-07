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Легенды и мифы о ГАЗ-24

Легенды и мифы о ГАЗ-24 (5 фото)

Автор:
07 января 2021 13:04
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   волга   газ   история   факты   
508
5
Четыре фары, V-образные моторы, полный привод и другие факты и вымыслы о 24-й “Волге”
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Метки: СССР   авто   волга   газ   история   факты   
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24k
Седой Час назад
Добавить надо, в варианте такси на мотор стояла другая головка и бензин нужен был А76 что удешевляло эксплуатацию, соответственно мощность была ниже
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10k
alexis 18 минут назад
Лампа под капотом или переноска- раньше были почти во всех авто и не только в советских, а три пепельницы- норма.
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41k
zloykoyot Час назад
"Парадокс 24-й в том, что только появившись на свет в 1970-е, с точки зрения инжиниринга она уже устарела". ГАЗ-24 встала на конвейер в 1969 году. Это раз. "Устаревший" ГАЗ 24 был удостоен международных наград: золотые медали на Международных выставках в Пловдиве в 1969 и Лейпциге в 1970. Это два.
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16k
SolomonA Час назад
Так в чем легенды и мифы? Только в четырех фарах? Все остальное было мелкосерийным... А V8, кстати, ставился не только на Чайки, но и вполне себе на колхозные ГАЗ-53 и "Шишиги". НА Чайку его, конечно, допилили - но это все равно один и тот же двигатель...
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