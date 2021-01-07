Легенды и мифы о ГАЗ-24

Четыре фары, V-образные моторы, полный привод и другие факты и вымыслы о 24-й “Волге”
Парадокс 24-й в том, что только появившись на свет в 1970-е, с точки зрения инжиниринга она уже устарела. Плевать, для советского товарища статный седан все равно был чем-то вроде “Кадиллака”: большой, мощный, чертовски дорогой и... такой недоступный. Это при том, что 24-я разошлась тиражом в полтора миллиона штук! Что же остается простому гражданину? Правильно: пускать слюни да пересказывать байки.
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Трое спереди, трое сзади. И еще двое в багажнике
На 21-й “Волге” передний диван был в самом деле трехместным диваном. Когда на свет появилась более прогрессивная 24-я, то передние сидения стали вроде как раздельными, но они по-прежнему вмещали троих. Никакой магии: к пассажирскому креслу крепился довольно массивный подлокотник, который превращался... нет, не в элегантные шорты, а в узенькое посадочное местечко.
Эта откидушка не прижилась и после первого серьезного, как сейчас сказали бы, рестайлинга была упразднена. Еще бы, ведь переехавший на центральный тоннель рычаг “механики” водителю приходилось ворочать у пассажира, пардон, прямо промеж ног, да и ремня безопасности доп место не имело, а по нормативам он был необходим.
Что до универсалов ГАЗ-2402, то это был, простите за пафос, первый в истории советского автопрома 7-местный автомобиль с тремя полноценными рядами сидений. Более того, он был единственным в своем роде, пока на свет не появилась Lada Largus.
Эта откидушка не прижилась и после первого серьезного, как сейчас сказали бы, рестайлинга была упразднена. Еще бы, ведь переехавший на центральный тоннель рычаг “механики” водителю приходилось ворочать у пассажира, пардон, прямо промеж ног, да и ремня безопасности доп место не имело, а по нормативам он был необходим.
Что до универсалов ГАЗ-2402, то это был, простите за пафос, первый в истории советского автопрома 7-местный автомобиль с тремя полноценными рядами сидений. Более того, он был единственным в своем роде, пока на свет не появилась Lada Largus.
Больше моторов, мощных и V-образных!
Видите на фото слева вверху корпус воздушного фильтра? Вот он, источник легендарного звука разгоняющейся "Волги". А как вам лампочка подсветки подкапотного пространства? Сегодня это историческое ми-ми-ми, а в те суровые времена подобная опция была необходимостью. Ломалась-то "Волга" часто!
Самым ходовым движком для 24-й стал простой и крепкий как отбойный молоток 2,4-литровый 4-цилиндровый агрегат приличной по тем голодным временам мощности в 95 л.с. Конструкция 8-клапанного ЗМЗ-24Д отличалась не только сумасшедшим ресурсом (300 тысяч километров — рекорд, который не побили даже товарищи из Тольятти), но и широким применением алюминиевых сплавов при изготовлении блока цилиндров, поршней, головки блока, впускного коллектора. За сменные гильзы, существенно упрощающие капитальный ремонт двигателя в полевых условиях, отдельный поклон.
Четыре цилиндра, конечно, дело хорошее, но это же “Волга”, люкс! Как на счет могучих “вэшек”? Ведь под капотом 24-й места вагон — ставь не хочу. Среди таксистов ходила молва, дескать, на 24-е ставили моторы из высшей лиги: V-образные 6- и даже 8-цилиндровые движки. Молва молвой, но изначально на ГАЗе так и планировали. Правда, этим планам не суждено было сбыться. Точнее, V6 “Волге” так и не достался, а V8 ставили только на правительственные “догонялки”. Агрегат от “Чайки” объемом 5,5 литров и мощностью 195 л.с. трудился в паре с 3-ступенчатым “автоматом” и позволял людям в погонах разгонять 24-ю аж до 200 км/ч.
Четыре цилиндра, конечно, дело хорошее, но это же “Волга”, люкс! Как на счет могучих “вэшек”? Ведь под капотом 24-й места вагон — ставь не хочу. Среди таксистов ходила молва, дескать, на 24-е ставили моторы из высшей лиги: V-образные 6- и даже 8-цилиндровые движки. Молва молвой, но изначально на ГАЗе так и планировали. Правда, этим планам не суждено было сбыться. Точнее, V6 “Волге” так и не достался, а V8 ставили только на правительственные “догонялки”. Агрегат от “Чайки” объемом 5,5 литров и мощностью 195 л.с. трудился в паре с 3-ступенчатым “автоматом” и позволял людям в погонах разгонять 24-ю аж до 200 км/ч.
Дизель есть, но вы его не увидите
Если все лучшее полагается детям, то советский автопром это самое лучшее, а именно дизельный агрегат Indenor XD2P от Peugeot отправлял исключительно на экспорт. Причем, дизельные “Волги” делали не европейские дилеры, а сам ГАЗ, для чего даже отправил на обучение во Францию группу советских мотористов. Атмосферный мотор необычной конфигурации V4 выдавал 62 л.с. и разгонял “Волгу” до максимальных 126 км/ч.
Четыре фары — люксовый люкс
Одно из первых проектных изображений. Дизайнеры явно черпали вдохновение в американском автопроме
Слухов и фантазий о “четырехглазой” 24-й по Советам ходило по самые небалуй. Одни с пеной у рта твердили, что их знакомый знакомого знал одного автовладельца, который в “Березке” за чеки купил “Волгу” в самом люксовом исполнении с четырьмя фарами. Другие уверяли, что это все проделки бельгийской Scaldia Volga S.A., дилера, который активно продавал “Волгу” в Европе. Но ни ГАЗ, ни заграничные дилеры ничего подобного не делали. Да, на первых эскизах 24-й “Волги” фар в самом деле было не две, а четыре. Увы, серийно автомобиль продавался только с двумя фарами, а все “четырехглазые” — результат народного тюнинга.
Ленточный спидометр и другие фишки
Слабо найти на фото "ручник"? Да вот же он, кочерга под рулем справа. Причем, на 24-й стояночный тормоз эволюционировал по сравнению с 21-й "Волгой", где он был трансмиссионным и надежностью не блистал. Тут же можно разглядеть подлокотник, который играл роль дополнительного места. И ленточный спидометр. В общем, перед нами 24-я первых выпусков
Ранние модификации 24-й отличались весьма занятной штуковиной. Спидометр на них был не стрелочным, а ленточным. Внутри щитка приборов были установлены две катушки с лентой: левая ее половина была красной и указывала на текущую скорость, а правая белой. Красота на приборке была недолго. Из-за ненадежности узла изящный спидометр довольно быстро заменили на банальный стрелочный.
Другой интересной деталью на 24-й было управление дальним-ближним светом фар. Попробуйте угадать, где располагался заветный тумблер, и у вас ничего не выйдет: ему нашли место под левой ногой!
Оборудование кузова было скудным даже по меркам семидесятых годов, даром что 24-я считалась люксовым автомобилем. Зато в списке стандартного оснащения были три пепельницы, система отопления с обдувом лобового, передних боковых и даже заднего стекол (позже заднее получило электрообогрев), прикуриватель, часы, радиоприемник и впервые в СССР — выдвигающаяся антенна с сервоприводом.
Другой интересной деталью на 24-й было управление дальним-ближним светом фар. Попробуйте угадать, где располагался заветный тумблер, и у вас ничего не выйдет: ему нашли место под левой ногой!
Оборудование кузова было скудным даже по меркам семидесятых годов, даром что 24-я считалась люксовым автомобилем. Зато в списке стандартного оснащения были три пепельницы, система отопления с обдувом лобового, передних боковых и даже заднего стекол (позже заднее получило электрообогрев), прикуриватель, часы, радиоприемник и впервые в СССР — выдвигающаяся антенна с сервоприводом.
Что может быть лучше для простого советского гражданина в 1974 году, чем 24-я “Волга”? Ну конечно, “Волга” 4х4! И это вовсе не миф. Франкенштейн получился знатный: кузов от “Волги” водрузили на шасси от армейского УАЗ-469 и “обули” в колеса от “Чайки”. Характерная особенность конструкции — отсутствие рамы. Но мечте крепкого хозяйственника и председателя колхоза не суждено было сбыться: тираж полноприводной “Волги” с индексом ГАЗ-2495 составил всего пять штук. На одной такой сам Леонид Ильич рассекал по даче в Завидово.
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