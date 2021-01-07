Легенды и мифы о ГАЗ-24

На 21-й “Волге” передний диван был в самом деле трехместным диваном. Когда на свет появилась более прогрессивная 24-я, то передние сидения стали вроде как раздельными, но они по-прежнему вмещали троих. Никакой магии: к пассажирскому креслу крепился довольно массивный подлокотник, который превращался... нет, не в элегантные шорты, а в узенькое посадочное местечко.



Эта откидушка не прижилась и после первого серьезного, как сейчас сказали бы, рестайлинга была упразднена. Еще бы, ведь переехавший на центральный тоннель рычаг “механики” водителю приходилось ворочать у пассажира, пардон, прямо промеж ног, да и ремня безопасности доп место не имело, а по нормативам он был необходим.



Что до универсалов ГАЗ-2402, то это был, простите за пафос, первый в истории советского автопрома 7-местный автомобиль с тремя полноценными рядами сидений. Более того, он был единственным в своем роде, пока на свет не появилась Lada Largus.