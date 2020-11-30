Редкий ГАЗ-22 переделанный в грузовичок и стилизованный под такси

В заводской модельной линейке ГАЗ-21 пикап официально отсутствовал, но на основе забракованных кузовов было сделано небольшое количество внутризаводских грузовичков для служебных целей.
По мере износа обычных седанов, авторемонтные мастерские делали пикапы и своими силами. При схожей концепции каждый конкретный экземпляр мог отличаться, поэтому каждую из таких машин можно считать уникальной.
В 1960-х и 70-х «уставшие» седаны и универсалы усилиями авторемзаводов переоборудовали в пикапы.
Судя по номерам, этот пикап был сделан одной из авторемонтных баз Харькова.
Судя по номерам, этот пикап был сделан одной из авторемонтных баз Харькова.
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Изначально это был ГАЗ-22, скорее всего списанный после работы в медицинской службе. Как видим, всё что дальше средних стоек убрано, задняя часть машины превращена в грузовую платформу, а за передними сиденьями появилась самодельная перегородка.
Машина чудом сохранилась, и попала в руки реставраторов из Свердловской области, которые вернули ей первозданный вид с учётом мельчайших деталей.
Информации об использовании таких «доморощенных» пикапов в таксопарках мне найти не удалось. Уверен, шашечки – просто импровизация.
Но согласитесь, оборудование для дайвинга на «Чёрные камни» привезти на таком такси было бы весьма эффектно.
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Метки: ГАЗ-22 авто автомобили волга олдтаймер пикап ретро авто
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