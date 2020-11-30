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Редкий ГАЗ-22 переделанный в грузовичок и стилизованный под такси

Редкий ГАЗ-22 переделанный в грузовичок и стилизованный под такси (8 фото)

Автор:
30 ноября 2020 10:24
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ-22   авто   автомобили   волга   олдтаймер   пикап   ретро авто   
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В заводской модельной линейке ГАЗ-21 пикап официально отсутствовал, но на основе забракованных кузовов было сделано небольшое количество внутризаводских грузовичков для служебных целей.
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Метки: ГАЗ-22   авто   автомобили   волга   олдтаймер   пикап   ретро авто   
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Олег

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