Памятник «Копейке» в честь 50-летия открыли в Тольятти

Точная внешняя копия первого седана ВАЗ-2101, запечатленная в момент схода с конвейера 19 апреля 1970 года, помещена в стеклянный «куб» — по словам авторов проекта, перед нами неходовой макет, но собранный с использованием оригинальных итальянских и советских комплектующих, предназначавшихся для первой партии вазовских машин. Цвет также аутентичный — 483, или «морская волна».