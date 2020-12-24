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Памятник «Копейке» в честь 50-летия открыли в Тольятти

Памятник «Копейке» в честь 50-летия открыли в Тольятти (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 14:34
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоваз   автомир   автомобили   вазы   памятник   тольятти   юбилей   
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В минувшие выходные в сквере 50-летия АвтоВАЗа в Тольятти появился памятник модели ВАЗ-2101. Монумент установили участники клуба Lada History, они воссоздали точную копию первого экземпляра, сошедшего с конвейера в апреле 1970 года.

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Метки: авто   автоваз   автомир   автомобили   вазы   памятник   тольятти   юбилей   
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3  комментария
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829
Владимир 59 минут назад
Да сколько ж можно гордиться достижениями прошлых лет? покажите чем сейчас гордитесь. а хрен, нечего показать.
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7k
kaboza Час назад
памятник фиату?
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26k
АнтонПолднев Час назад
Один вопрос. Почему не в Италии?
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