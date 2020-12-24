Памятник «Копейке» в честь 50-летия открыли в Тольятти

В минувшие выходные в сквере 50-летия АвтоВАЗа в Тольятти появился памятник модели ВАЗ-2101. Монумент установили участники клуба Lada History, они воссоздали точную копию первого экземпляра, сошедшего с конвейера в апреле 1970 года.
Реализацией этого необычного проекта занимались энтузиасты из клуба Lada History и вазовские ветераны при поддержке городской администрации. Из-за пандемии сроки проведения работ неоднократно откладывались, тем не менее инсталляцию удалось воздвигнуть до конца уходящего года.
Точная внешняя копия первого седана ВАЗ-2101, запечатленная в момент схода с конвейера 19 апреля 1970 года, помещена в стеклянный «куб» — по словам авторов проекта, перед нами неходовой макет, но собранный с использованием оригинальных итальянских и советских комплектующих, предназначавшихся для первой партии вазовских машин. Цвет также аутентичный — 483, или «морская волна».
Напомним, что в общей сложности с 1970-го по 1988 год было выпущено 4 846 900 единиц ВАЗ-2101 и его модификаций.
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