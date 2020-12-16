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Нервы, как стальные канаты! Автомобилист чуть не сбил ребенка в Саратове

Нервы, как стальные канаты! Автомобилист чуть не сбил ребенка в Саратове (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 08:33
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   везение   видео   дети   дтп   пешеход   повезло   
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Пацан бросился перебегать дорогу в неположенном месте, не смотря на то что пешеходный переход находился совсем рядом. Автомобилист чудом успел среагировать и мальчик не пострадал.

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Метки: авария   авто   везение   видео   дети   дтп   пешеход   повезло   
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12k
Ligov 3 часа назад
Респект водителю!
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3k
alex 18 минут назад
я думал он на второй заход пошёл, раз первый не получился. я б без мата не смог. водила-огонь. аплодирую
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37k
Александр 19 минут назад
Ох два раза чуть не сбивал так ребенка. Ну в первый раз совсем шкета, он тоже полетел на красный на регулируемом пешеходнике, я был в левом ряду, а справа ехала газель и я не видел тупо. Чудом не убил, визг тормозов наверное в соседнем городе слышали. А второй раз лет 13-14 был балбес, я вышел и подзатыльников надавал. Еду в крайнем правом ряду, впереди светофор с секцией направо, левый и средний стоят на красный прямо, мне стрелка зеленая, никакого пешеходного перехода в помине нет, и ведь нашелся же чудик, который перешел с противоположной стороны через 6 полос... и так же из за машины вышел и прет в наушниках и капюшоне. Я тормозил тогда прямо об заборчик справа. А еще начало зимы, гололед.. Еле успел. А он даже не увидел меня, не услышал даже гудка и тормозов. Сзади мужик еле успел в меня не влететь. В общем я вышел из машины и мужик, который сзади ехал тоже. Догнали пизтюка, навешали чуток ему. Идиот больной. А потом дальше ехать а руки дрожат... Отъехал в кармашек, встал и минут 10 в себя приходил.
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36k
Вепс 2 часа назад
Среагировал молодец!

PS А вот за обгон на пешеходном переходе(в самом начале) можно попасть на штраф 5000р или лишение прав от 4 до 6 месяцев =)
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2k
смт 2 часа назад
Родители не смогли объяснить простые вещи ребёнку, зато чужой дядька нашел время это сделать. Красавчик.
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