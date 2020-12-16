Нервы, как стальные канаты! Автомобилист чуть не сбил ребенка в Саратове

Пацан бросился перебегать дорогу в неположенном месте, не смотря на то что пешеходный переход находился совсем рядом. Автомобилист чудом успел среагировать и мальчик не пострадал.
Автомобилист не поленился догнать ребенка и спокойно объяснил ему, как нужно переходить проезжую часть.
Авторский пост
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PS А вот за обгон на пешеходном переходе(в самом начале) можно попасть на штраф 5000р или лишение прав от 4 до 6 месяцев =)