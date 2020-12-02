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Дорожный конфликт под Краснодаром: мужчина с монтировкой напал на автомобилистку

Дорожный конфликт под Краснодаром: мужчина с монтировкой напал на автомобилистку (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   дорожный конфликт   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки   
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Ежедневно на дорогах нашей страны происходят тысячи спорных ситуаций и конфликтов, но только самый отъявленные отморозки могут позволить себе угрожать монтировкой женщине с детьми! Этот случай, с участием мужчины на TLC Praro и автомобилистки, произошел в поселке Энем под Краснодаром.

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   дорожный конфликт   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки   
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34  комментария
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
Краснодар.Сто процентов , что этот старый мудак чей-то родственник или друг.На правосудие надежды нет. Хочется верить, что у этой женщины есть муж, который найдет мерзавца и засунет ему этот гвоздодер в жопу.
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1k
Николай 37 минут назад
Напомнило:
Ссылка youtu.be
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552
Moon24 38 минут назад
Ничего удивительного - это Краснодар . Непонятно только зачем таким людям психиатры справки дают - этот водятел психически болен , нужна изоляция в стационаре
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706
Владимир 40 минут назад
Старый петушара за такие танцы с гвоздодером вокруг автомобиля может присесть по ч.1 ст.213 УК РФ.
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1k
Роман Гамзалиев 42 минуты назад
Ну такие случаи легко лечатся хорошей [мат]
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119
openslip 43 минуты назад
Тот еще типаж. ОСобенно треники :D
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12k
Совранский 48 минут назад
Старая пословица: Вырос, а ума не вынес(((
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4k
Дмитрий Горчилин 57 минут назад
В костюме "адидас". Редкий экземпляр, гопник доживший до старости.
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1k
Мистер Фикс Час назад
Краснодарский край вообще уникальная самостийная зона
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624
АлексЮстасу Час назад
С адыгейским номером на крузаке в краснодарском крае, с гвоздодером в руке против женщины с детьми. Это уже (вообще) не мужчина, это биологический мусор с ареалом обитания - юг России.
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30
Тарик Час назад
Это Адыгея, а не Краснодар.
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749
Bambucha Andrianov Тарик Полчаса назад
адыгейские номера только
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30
Тарик Bambucha Andrianov 5 минут назад
Энем это Адыгея.
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200
Владимир 2 часа назад
100% этому деду не раз прилетал бумеранг от судьбы, но он в ответ только и умеет что монтировку хватать и беситься, потому что тупой.
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1k
V2.Smirnov 2 часа назад
Ролик начинается с того, что мы видим знак "с крайней левой - только налево". И заканчивается тем, что баба едет в крайней левой полосе прямо. Так что да, хотелось бы видеть предысторию. Может, она ранее его по обочине "справа опередила" или ещё чего из разряда "ТП за рулем"
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9k
myymoo V2.Smirnov Час назад
Может быть, но всё таки это не повод кидаться на неё с гвоздодёром, и тем более пугать детей.
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706
Владимир V2.Smirnov 41 минуту назад
Баба едет по средней полосе, а по ней согласно знакам - прямо. Посчитай полосы от обочины справа. Крайняя левая заканчивается на перекрестке.
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
возрастной мужик а мозгов 0....
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30k
Олег 2 часа назад
не понимаю зачем ждать когда агрессивная обезьяна нападет? Газ в пол и вперед. Дети важнее железа. будет возможность придавить мудака бампером к крузаку- дави.
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3k
Петр Олег 2 минуты назад
Эта разозлившаяся обезьянка тогда догонит и будет всячески подрезать - возможно еще страшнее будет. А так записано все на камеру, угроза жизни и здоровью матери с детьми.
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Рожа есть, номера есть... обращение в полицию есть?
Если нет, то так ей и надо.
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4k
Иван Fat Lynx Час назад
Труп есть? Нету? Иди нах*й, когда убьют, тогда и звоните.
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1k
Мистер Фикс Fat Lynx 59 минут назад
В Краснодаре и окрестностях все решает своячество и поговорка: закон - что дышло. Куда повернул - туда и вышло
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4k
кот базилий Мистер Фикс 41 минуту назад
Это везде так, повсюду
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25k
Fat Lynx Мистер Фикс Полчаса назад
Не надо мне рассказывать как в Краснодаре... все нормально у нас и если проявить настойчивость, нагнуть это урода можно в раз!
Меня другое беспокоит, я не люблю видео конфликтов без начала. Вполне может так оказаться, что эта дама вые-бы-ва-лась как бессмертная или исполнила неистовую х-у-й-ню, а потом засняла концовку в сольном исполнении и ву-а-ля: очередное нытье обиженки на фишках.
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1k
Мистер Фикс Fat Lynx 19 минут назад
<Не надо мне рассказывать как в Краснодаре... все нормально у нас>
Ага, только в новостях то и дело всплывает, как в Краснодаре "решаются" вопросы. По бизнесу, строительству, праву. Так что нечего отмазываться, сидя у этой кормушки.
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−19
tj77 2 часа назад
Это не самый епнутый адыгеец ей попался). Они еще любят машинами бороться у кого мощнее за трос перетащит).
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27k
lem02 2 часа назад
Краснодарские, кто такой то? Номера есть. Фамилию мудака в студию! Ребенка жалко.
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7k
TheDimking lem02 2 часа назад
это адыгейские номера. Что, собственно, сути не меняет.
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−7
Alexander 2 часа назад
Было бы интересно начало конфликта узнать ибо односторонний подход к сьемкам часто является завершением и не показывает весь аспект, ну мужчина конечно с перебором, не оправдываю его
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174
Olga Ryashina Alexander 2 часа назад
Интересно, какое начало может оправдать такой конец конфликта?
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Старый даун...
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29k
Alex 2 часа назад
Старый маразматик
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