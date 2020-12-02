Дорожный конфликт под Краснодаром: мужчина с монтировкой напал на автомобилистку

Ежедневно на дорогах нашей страны происходят тысячи спорных ситуаций и конфликтов, но только самый отъявленные отморозки могут позволить себе угрожать монтировкой женщине с детьми! Этот случай, с участием мужчины на TLC Praro и автомобилистки, произошел в поселке Энем под Краснодаром.

0 Сообщается, что автомобилистка опередила "Крузак" по правой стороне. Обиженный мужчина догнал ее на светофоре и начал бросаться на машину с гвоздодером, напугав женщину и ее детей (3 месяца и 6 лет).