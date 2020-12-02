Дорожный конфликт под Краснодаром: мужчина с монтировкой напал на автомобилистку

Ежедневно на дорогах нашей страны происходят тысячи спорных ситуаций и конфликтов, но только самый отъявленные отморозки могут позволить себе угрожать монтировкой женщине с детьми! Этот случай, с участием мужчины на TLC Praro и автомобилистки, произошел в поселке Энем под Краснодаром.
Сообщается, что автомобилистка опередила "Крузак" по правой стороне. Обиженный мужчина догнал ее на светофоре и начал бросаться на машину с гвоздодером, напугав женщину и ее детей (3 месяца и 6 лет).
Как выяснилось, гвоздодер мужчина возит с собой для того, чтоб отбиваться от судебных приставов. На автомобиль Е253ЕА01 наложены ограничения виде запрета регистрационных действий (19 штрафов на сумму 10к рублей).
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Если нет, то так ей и надо.
Меня другое беспокоит, я не люблю видео конфликтов без начала. Вполне может так оказаться, что эта дама вые-бы-ва-лась как бессмертная или исполнила неистовую х-у-й-ню, а потом засняла концовку в сольном исполнении и ву-а-ля: очередное нытье обиженки на фишках.
Ага, только в новостях то и дело всплывает, как в Краснодаре "решаются" вопросы. По бизнесу, строительству, праву. Так что нечего отмазываться, сидя у этой кормушки.