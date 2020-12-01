«За рулем был старый дед», — водитель избежал столкновения в Оренбурге

В Оренбурге водитель «Ланоса», вероятно, пытался избежать наезда на пешехода и вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигался автомобиль с регистратором. Автор ролика написал, что за рулем «Ланоса» находился старый дед, которого он бить не стал.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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