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«За рулем был старый дед», — водитель избежал столкновения в Оренбурге

«За рулем был старый дед», — водитель избежал столкновения в Оренбурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   дтп   повезло   ушел от столкновения   
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В Оренбурге водитель «Ланоса», вероятно, пытался избежать наезда на пешехода и вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигался автомобиль с регистратором. Автор ролика написал, что за рулем «Ланоса» находился старый дед, которого он бить не стал.

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Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   дтп   повезло   ушел от столкновения   
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14  комментариев
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Просто поехал дальше, как ни в чем не бывало, старый ублюдок, надеюсь получил пи@ды.
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2k
Артур Гевондян Олег 55 минут назад
если такой маразматик, то не фига за руль садиться
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2k
Nikolay Borisenkov Минуту назад
Ни от кого он не уворачивался, а просто поворачивал налево. И [мат] ему на всех! Рег, конечно, молодец, что увернулся, но в другой раз нужно бить. Ибо п.10.1 предписывает не уворачиваться, а "снизить скорость вплоть до полной остановки", а потом уже выяснять кто прав и в чём.
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22k
Григорий 6 минут назад
А я увидел укушенного в зад оленя, что едет больше 70 км по заледенелой дороге. Что стоило сообразно погоде выбрать скорость?
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7k
Лещ 20 минут назад
В таких случаях нужно удостоверится в отсутствии регистраторов и изымать водительское удостоверение и ключи от автомобиля, потом выкинуть их в близжайщую мусорку.
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25k
Антон 40 минут назад
Все хороши: клуша, переходящая дорогу, как будто по своей кухне гуляет, дед, нихрена не видящий с реакцией ленивца, и агрессивный регистратор, который в праведной погоне чуть-таки не додавил клушу.
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594
Алексей Антон 16 минут назад
так регистратор такой же гандон что и дед. на тротуар его вынесло уже неуправляемым. там кто угодно мог быть - и дети, и беременная с коляской.
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55
Игорь 48 минут назад
старый гандон
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446
... 54 минуты назад
за рулем сидел дед, после подставы был на ху.й надет.
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10k
Хью́берт 3 часа назад
Автор видео на взлёт пошёл по ходу.
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33k
dima423 Хью́берт Час назад
да какой взлет. там макс скорость была 70, ехал бы медленнее (60) не успел бы проехать мимо, дал бы в бочину деду)
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