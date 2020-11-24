FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3848 постов • 442 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Севастополе мотоциклист не удержался на своем железном коне

В Севастополе мотоциклист не удержался на своем железном коне (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 ноября 2020 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   подрезал   
401
1
2
В Севастополе на улице Вакуленчука мотоциклисту пришлось положить своего железного коня, чтобы избежать столкновения с перестроившимся кроссовером. После этого разгневанный наездник побежал предъявлять претензии автомобилисту.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   подрезал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Нанук Паналык 2 часа назад
Этому аленю на трехколесном лисапеде только ездить!
И то во дворе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
854
Леший 7 минут назад
а в чём проблема? они оба перестраивались, паркетник оказался шустрее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu 10 минут назад
ой как глупо получилось. на видео вообще больше влево-вправо едут чем прямо ))) чо им не едется в своей полосе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DNK 15 минут назад
В Севастополе мотоциклист не удержался на своем железном коне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Timofey2007 22 минуты назад
Мот за дюлями побежал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 47 минут назад
хрусты, ну когда же вы поймете, что вас просто не видно, особенно в вечернее время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 58 минут назад
ну то есть он еще и разбираться пошел ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
семён Час назад
В городе сейчас творится какое-то безумие с дорогами: всё, нахрен, забито. При заявленных около полмиллиона жителях в будние дни на дорогах, такое ощущение, собирается весь Крым и часть материковой России. Не малую часть дорог общего пользования сделали и расширили, но машин всё больше и больше. Чтобы проехать 10-12 километров требуется от получаса и больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alexey Muhin Час назад
Ибо не хер между рядов ездить!!! Мудак он и все кто так делает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
453
LinkLine Час назад
лох!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
772
Недовольный Херней 2 часа назад
А где вы тут мотоциклиста увидели???? Тут хруст обыкновенный. А не, не обыкновенный, он еще и дерзкий. Сам косяков напорол, а теперь кто то виноватый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD 2 часа назад
...еще бы видеть этих междурядников туда/сюда шныряющих по рядам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5 успешных людей с ограниченными возможностями 5 успешных людей с ограниченными возможностями В Старом Осколе молодой мотоциклист спровоцировал ДТП с «Запорожцем»: пострадали пешеходы В Старом Осколе молодой мотоциклист спровоцировал ДТП с «Запорожцем»: пострадали пешеходы Авария дня. Один человек погиб в результате столкновения с автобетономешалкой в Удмуртии Авария дня. Один человек погиб в результате столкновения с автобетономешалкой в Удмуртии Авария дня. В Кемерове таксист устроил смертельное ДТП Авария дня. В Кемерове таксист устроил смертельное ДТП Авария дня. В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист Авария дня. В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1705190



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
2
432
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
Дом-памятник человеческой глупости и жадности
2
203
Дом-памятник человеческой глупости и жадности
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
0
15
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
10 мест в Нью-Йорке, где можно гарантировано встретить знаменитостей
0
2
10 мест в Нью-Йорке, где можно гарантировано встретить знаменитостей
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#интересное#животные#сша#подборка#новости#украина#еда#москва
#прикол#факты#авария#авто авария#автомир#картинки#позитив#прикольные#авария дня#настроение
#интересно#история#дтп#СССР#кино#люди#россия#автомобили#комментарии#пешехода сбили

На что жалуетесь?

Вернуться