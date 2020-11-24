В Севастополе мотоциклист не удержался на своем железном коне

В Севастополе на улице Вакуленчука мотоциклисту пришлось положить своего железного коня, чтобы избежать столкновения с перестроившимся кроссовером. После этого разгневанный наездник побежал предъявлять претензии автомобилисту.
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