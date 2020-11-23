ВАЗ-2102 с коробкой автомат: "Жигули" для Европы

ВАЗ-2102 с автоматической коробкой передач. Признаюсь, существование этой машины меня очень удивило, и в некоторых технических моментах она выглядит очень странно. Но обо всем по порядку.
О существовании «Жигулей» с автоматической трансмиссией я естественно знал. Автоматическими были 2103, 2105 и 2106, на которые бельгийский дилер советских автомобилей, фирма Scaldia-Volga устанавливала АКПП TH180 производства General Motors. Именно такая коробка стоит и на этой шикарной «Двойке».
Так вот, чем же меня удивил данный автомобиль. Универсал, в отличие от седанов, всегда считался рабочей лошадкой, от которой требовалась выносливость, неприхотливость и простая конструкция. Во всяком случае у нас, да и запросы среднестатистической европейской семьи в этом плане не сильно отличались.
Поэтому даже полноценные европейские «вагоны» на автоматической трансмиссии были редкостью, а про советский автомобиль, главным козырем которого там была небольшая цена и простая конструкция, говорить нечего.
Второй момент чисто технический. Для людей, разбирающихся в технике нет секрета в том, что гидротрансформатор АКПП забирает до 30% мощности мотора. На мощных V6 и тем более V8 потеря мощности не особо то заметна, чего не скажешь про жигулёвский моторчик объемом 1.2 литра.
Конкретно этот автомобиль сделан в 1972 году, поэтому про 69-сильный мотор от ВАЗ-21011 здесь и речи идти не может. Машина отреставрирована в полный оригинал, в котором она когда-то покинула ворота дилерского центра.
Ко всему вышесказанному можно добавить и больший, в отличие от седана, собственный вес универсала ВАЗ 2102, поэтому очень странно видеть её версию «Automatic». Как видим, она существует, и кому-то повезло стать её владельцем. Удовольствие, как я понял, очень не дешево.
Сколько именно «Двоек» было переоборудовано на АКПП бельгийским дилером, мы уже никогда не узнаем, я уверен, что не много, и не удивлюсь если эта машина – единственная из всех уцелевших на сегодняшний день.
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"Для людей, разбирающихся в технике нет секрета в том, что гидротрансформатор АКПП забирает до 30% мощности мотора" - для людей РЕАЛЬНО разбирающихся понятно, что любое трение (и в гидротрансформаторе) приносит потери. Но никак не 30% и ровно до момента его (гидротрансформатора) блокировки.