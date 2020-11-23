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ВАЗ-2102 с коробкой автомат: "Жигули" для Европы

ВАЗ-2102 с коробкой автомат: "Жигули" для Европы (9 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   акпп   ваз   ваз 2102   лада   
1287
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ВАЗ-2102 с автоматической коробкой передач. Признаюсь, существование этой машины меня очень удивило, и в некоторых технических моментах она выглядит очень странно. Но обо всем по порядку.

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Метки: авто   акпп   ваз   ваз 2102   лада   
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825
rgubaev 7 минут назад
Автор - иплан!
"Для людей, разбирающихся в технике нет секрета в том, что гидротрансформатор АКПП забирает до 30% мощности мотора" - для людей РЕАЛЬНО разбирающихся понятно, что любое трение (и в гидротрансформаторе) приносит потери. Но никак не 30% и ровно до момента его (гидротрансформатора) блокировки.
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3k
Valey 20 минут назад
Трехступенчатый автомат (GM вроде) . Довелось поездить на тройке с подобным, необычные ощущения честно говоря.
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