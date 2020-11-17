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Новенький ВАЗ-2107, произведенный еще в советском союзе, с очень интересной историей

Новенький ВАЗ-2107, произведенный еще в советском союзе, с очень интересной историей (12 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 09:33
Метки: barn find   авто   автомобили   ваз   ваз 2107   капсула времени   лада   
998
12
1
ВАЗ-2107 была самой желанной моделью из всей линейки вазовской классики в восьмидесятых. За глаза, вернее, характерную решетку радиатора её прозвали «ХБМ», то есть – Хочу Быть Мерседесом, и счастливцы – автолюбители, которым доставалась «Семерка» обычно с гордостью ездили на ней, с первого дня.

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Метки: barn find   авто   автомобили   ваз   ваз 2107   капсула времени   лада   
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13
vasilykopkov 58 минут назад
"Гаражный сохран" возможен только условиях отапливаемого гаража.
Даже в этих условиях всем резинкам конец, и вместо масла - пластилин., колодки прикипели и т.п. Проводка скорее тоже вся в окислах.
Ну и пыль будет по-любому сантиметровым слоем, а она въедается в краску.
Показана машина явно после профессиональной реставрации и перекраски.

Ну, а легенда из серии "Нэ быта, нэ крашэнна, дэдушка по воскрэсеньям в церков эздил".
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53k
Racer777 2 часа назад
Сказка. В гараже эта семерка должна была круто подгнить за 30 лет стояния. А на фотках днище, задний мост и прочие детали кузова, как только что с конвейера. Пост - брехня. Не верю.
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2k
au3 Racer777 2 часа назад
"После получения номеров машину загнали в гаражный бокс, оставили в ней всё, вплоть до ключей, и замок на воротах бокса закрылся на десятки лет. Открыли его уже рабочие строительной фирмы, сносившей очередной гаражный кооператив."

Так что десять лет простояла. Остальные 20 лет баян перепостивали.
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5k
радик геннадиевич 3 часа назад
спрошу у людей ездивших на пятерках и семерках.действительно ли металл в подкрылках,лонжеронах разный был?говорят что семерки меньше гремели,дольше гнили.я только на копеечке ездил,затем 065,2111.
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11k
Yasen_Perec радик геннадиевич 3 часа назад
Я на пятёрке не ездил, но вполне может быть, потому как семёрки шли на экспорт. У меня был как раз экспортный вариант,на приборах всё было только на английском.
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335
alex 3 часа назад
От налоговой бумажки разве не должны были приходить владельцу ?
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1k
Alexes alex 2 часа назад
Естественно, очередная сказочка...
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Вот эти "дворники" на фарах (именно у "семёрки") имеют большоооой минус. Если брызнуть на горячую, лопается только в путь. У меня была эта машина, знаю о чём говорю.
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5k
радик геннадиевич Yasen_Perec 3 часа назад
стекло фары ведь горячее,немудрено что лопается. на 4 и 5 тоже видел эти маленькие дворники
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11k
Yasen_Perec радик геннадиевич 3 часа назад
Там как бы не стекло, там пластмасса. На сухую тереть, так вообще зацарапывается и резинка рвётся. Я их отключил нафиг, проще самому, аккуратно тряпочкой, да и качественней. Вот только останавливаться приходиться.
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5k
радик геннадиевич Yasen_Perec 3 часа назад
вообще да.видел и оргстекло и стекло на фарах.
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16k
SolomonA 3 часа назад
Дворники на фары - это реально классная вещь! Я себе на семерку 2008 года ставил - удалось найти в магазине новые моторредукторы и щетки с половинкой поводка, остальное замутил сам. Никакие прыскалки и рядом не валялись - в любую слякоть - 5 секунд - и фары чистые.
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3k
SSD 3 часа назад
Вдруг на трассе, блин, стоп какой, в натуре, стоп!
Нас с приятелем придётся цеплять за фаркон!
Полопались цилиндры, накрылся барабан,
А также карбюратор выдохся, и отлетел кардан!
С корешем капот мы приокрыли,
Рты мы пораскрыли и глаза закрыли.
Потому что шланги все ваще отлетели, блин!
Корпус и коллекторы полопались и сгнили! (с)
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