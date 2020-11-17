Новенький ВАЗ-2107, произведенный еще в советском союзе, с очень интересной историей

Помирились в итоге они или нет – история умалчивает. Хочется верить, что общий язык всё же нашли.



Машина же нашла новых владельцев, ими стали ребята из «Ретрорембазы-77». Официальному владельцу, даже не знавшему что на него всё это время был зарегистрирован совершенно новый автомобиль, эта ВАЗ-2107 и сегодня оказалась не нужна. Она давно уже не модная и тем более, не желанная.