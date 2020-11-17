Новенький ВАЗ-2107, произведенный еще в советском союзе, с очень интересной историей

ВАЗ-2107 была самой желанной моделью из всей линейки вазовской классики в восьмидесятых. За глаза, вернее, характерную решетку радиатора её прозвали «ХБМ», то есть – Хочу Быть Мерседесом, и счастливцы – автолюбители, которым доставалась «Семерка» обычно с гордостью ездили на ней, с первого дня.
Так что увидеть сейчас сохранившуюся машину советской сборки практически без пробега, так называемую «капсулу времени» можно в исключительных случаях. Вот, пожалуй, один из таких.
Официальной датой распада СССР считается 26 декабря 1991 года, ровно за 9 дней до этого, 17 декабря, новенькую ВАЗ-2107 приобрели, и она своим ходом приехала в Москву, намотав на одометр чуть больше тысячи километров. Такой пробег остался и по сей день.
Ставили на учёт машину уже после новогодних праздников, 8 января, и уже в новой стране – Российской Федерации. Бланк техпаспорта и госномер еще советского образца, естественно. Из всех «капсул времени», что мне довелось увидеть, эта – самая удивительная именно тем, что собрана и продана была в одной эпохе, и буквально через несколько дней зарегистрирована уже в другой.
После получения номеров машину загнали в гаражный бокс, оставили в ней всё, вплоть до ключей, и замок на воротах бокса закрылся на десятки лет. Открыли его уже рабочие строительной фирмы, сносившей очередной гаражный кооператив.
Старые гаражи таят в себе много любопытных артефактов, но увидев совершенно новый автомобиль, ребята сильно удивились. Поскольку в машине были документы, решили найти владельца, указанного в техпаспорте. Нашли. Мужчину попросили приехать и забрать свою машину, на что он совершенно искренне удивился, заявил, что ВАЗ-2107 у него никогда не было, собственно, как и гаража в том кооперативе.
Сюжет вырисовывался детективный, но ситуация всё же прояснилась. В начале девяностых родственник, я так понял, отец собирался подарить «Семерку» своему сыну, купил её где была возможность, перегнал в Москву, зарегистрировал на имя того парня и даже купил тот гараж.
Обеспеченный и со связями, видимо, был дядя, ведь пресловутый «гаражный вопрос» уже тогда стоял очень остро, про него даже ироничный фильм был снят.
Обеспеченный и со связями, видимо, был дядя, ведь пресловутый «гаражный вопрос» уже тогда стоял очень остро, про него даже ироничный фильм был снят.
Так вот, незадолго до того, как парень мог получить такой фантастический (по тем временам) подарок, он с батей крепко поругался, и тот дарить сыну машину передумал. Загнал её в гараж, закрыл ворота и больше никогда за ней не возвращался.
Помирились в итоге они или нет – история умалчивает. Хочется верить, что общий язык всё же нашли.
Машина же нашла новых владельцев, ими стали ребята из «Ретрорембазы-77». Официальному владельцу, даже не знавшему что на него всё это время был зарегистрирован совершенно новый автомобиль, эта ВАЗ-2107 и сегодня оказалась не нужна. Она давно уже не модная и тем более, не желанная.
Машина же нашла новых владельцев, ими стали ребята из «Ретрорембазы-77». Официальному владельцу, даже не знавшему что на него всё это время был зарегистрирован совершенно новый автомобиль, эта ВАЗ-2107 и сегодня оказалась не нужна. Она давно уже не модная и тем более, не желанная.
Не знаю, насколько реальна эта легенда (я ей верю), но хочется верить, что этот новый автомобиль, собранный в последние недели существования СССР найдет своё место в коллекции или частном музее.
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Даже в этих условиях всем резинкам конец, и вместо масла - пластилин., колодки прикипели и т.п. Проводка скорее тоже вся в окислах.
Ну и пыль будет по-любому сантиметровым слоем, а она въедается в краску.
Показана машина явно после профессиональной реставрации и перекраски.
Ну, а легенда из серии "Нэ быта, нэ крашэнна, дэдушка по воскрэсеньям в церков эздил".
Так что десять лет простояла. Остальные 20 лет баян перепостивали.
Нас с приятелем придётся цеплять за фаркон!
Полопались цилиндры, накрылся барабан,
А также карбюратор выдохся, и отлетел кардан!
С корешем капот мы приокрыли,
Рты мы пораскрыли и глаза закрыли.
Потому что шланги все ваще отлетели, блин!
Корпус и коллекторы полопались и сгнили! (с)