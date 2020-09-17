«ГУМ авторалли 2020» — Сто советских "Жигулей"

Старт ГУМ авторалли традиционно происходит с Красной площади, и стартовую арку последние годы ставили в конце улицы Ильинка, но в этот раз было решено перенести как парк автомобилей, так и торжественные старты на Васильевский спуск, и это получилось очень нарядно, празднично и удобно для зрителей. Все машина располагались в одном месте, храм Василия Блаженного и стены Кремля оказались отличным украшением для всех фотографий и придавали "помпу" всему происходящему.