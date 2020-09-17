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«ГУМ авторалли 2020» — Сто советских "Жигулей"

«ГУМ авторалли 2020» — Сто советских "Жигулей" (16 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   ваз   ваз 2101   гум авторалли   лада   олдтаймер   ретро авто   
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В прошедшую субботу в Москве состоялосьь знаменитое ГУМ авторалли, прошедшее уже в 7-й раз. Изюминкой этого года стала тема, объединившая всех участников — а именно: 50-летие первого автомобиля, сошедшего с конвейера Волжского Автомобильного Завода.

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Метки: авто   автомобили   ваз   ваз 2101   гум авторалли   лада   олдтаймер   ретро авто   
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4  комментария
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Обещали выпустить обновлённую современную версию копейки, но не выполнили обещания - хозяева запретили. ВАЗ уже давно не народный завод.
Обещали выпустить обновлённую современную версию копейки, но не выполнили обещания - хозяева запретили. ВАЗ уже давно не народный завод.
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220
Дмитрий Prostovopros 5 минут назад
Боюсь представить, что у них сейчас бы могло получиться. "Рендеры рисовать это еще не машины делать"
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6k
kaboza 50 минут назад
трехи шохи двуха копсы, красота, без 4 5 7 убогих
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Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя 12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы о точно не знали 12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы о точно не знали Правильная "шестерка": ВАЗ-2106 1984 года с небольшим пробегом Правильная "шестерка": ВАЗ-2106 1984 года с небольшим пробегом ВАЗ-2109 «Спутник» 1989 года без пробега ВАЗ-2109 «Спутник» 1989 года без пробега Гаражная находка: вишневая "Девятка" ВАЗ-2109 Гаражная находка: вишневая "Девятка" ВАЗ-2109 Инженер General Motors из США владеет ВАЗовской "Копейкой" Инженер General Motors из США владеет ВАЗовской "Копейкой"
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