«ГУМ авторалли 2020» — Сто советских "Жигулей"

В прошедшую субботу в Москве состоялосьь знаменитое ГУМ авторалли, прошедшее уже в 7-й раз. Изюминкой этого года стала тема, объединившая всех участников — а именно: 50-летие первого автомобиля, сошедшего с конвейера Волжского Автомобильного Завода.
Да-да, это точная реплика той самой Единички, которая столь успешно сражалась на ралли Tour d'Europe 1970-го года!
В связи с таким праздником организаторы отобрали для участия 100 автомобилей, и все — Жигули моделей 01, 02, 03 и 06.
Меня пригласили участвовать в качестве штурмана на ВАЗ 2103 1973 г.в., владелица Юлия Лазарева. Этот автомобиль достался ей от отца, и она не просто содержит его в чистоте и порядке, но и принимает участие в различных клубных мероприятиях — например, в автопробегах, которые проходят на территориях различных стран. в том числе и Финляндии.
Старт ГУМ авторалли традиционно происходит с Красной площади, и стартовую арку последние годы ставили в конце улицы Ильинка, но в этот раз было решено перенести как парк автомобилей, так и торжественные старты на Васильевский спуск, и это получилось очень нарядно, празднично и удобно для зрителей. Все машина располагались в одном месте, храм Василия Блаженного и стены Кремля оказались отличным украшением для всех фотографий и придавали "помпу" всему происходящему.
Состояние автомобилей, любовь к ним владельцев очень радовали. Понятно, что на событии был и определенный "фейсконтроль" для машин, но все же такая начищенная до блеска и отполированная классика была амброзией и нектаром в одном флаконе для глаз и души.
Маршрут ралли проходил по самым красивым местам Москвы — старому городу, набережным, Воробьевым горам, парк Сокольники и другим уголкам города, которые могут символизировать Москву старую и новую. Дорожная книга ралли предполагала хорошее ориентирование в городе и знание нюансов дорожного движения, нам предстояли два участка на регулярность, один из которых мы по неопытности не сумели завершить, зато второй уже прошли почти на отлично.
Ну а закончилось все на территории Музея прикладного искусства на Делегатской улице, куда прибывали все автомобили участников. После небольшой паузы на отдых и кофе, мы отправились обратно в ГУМ, где состоялось торжественное награждение.
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