Личный автобус певца Принца отправится на аукцион

Пандемия привела к тому, что многие из нас провели часть 2020 года в условиях полной или частичной изоляции, что, конечно же, привело к повышению интереса к домам на колесах. Скоро в продаже появится, возможно, величайший автодом в современной истории человечества - оригинальный туристический автобус, который певец Принц использовал во время своего тура Purple Rain с 1984 по 1985 год.

0 Источник: Принс Роджерс Нельсон, более известный как Принц, умер 21 апреля 2016 года, оставив богатое музыкальное наследие — более 40 студийных альбомов.



Он не был фанатом автомобилей, хотя в его гараже побывали десятки потрясающих моделей, в том числе несколько BMW, мотоцикл Honda, несколько классических автомобилей американского производства и даже Bentley. Но это транспортное средство — особенное.

0 У Принца был автобус Eagle Model 10 Motorcoach с уникальным и, конечно же, роскошным салоном. Певец передвигался на нем во время турне Purple Rain, которое проводилось в 1984 и 1985 годах.

0 Источник: В автобусе есть все, о чем можно было мечтать в 1980-х годах. Это скорее автодом, чем просто туристический автобус. Здесь есть ванная комната, кухня, диван, который превращается в двуспальную кровать, и многое другое, включая дизель-генератор, аккумуляторы, трехзонную климатическую установку и так далее.

0 Источник: Автобус никогда не использовался в коммерческих целях. Один из предыдущих владельцев добавил в интерьер несколько приятных современных штрихов, в том числе большой телевизор и беспроводной доступ в интернет.

0 Источник: Автобус Принца оснащен турбодизельным двигателем Detroit Diesel 6V92 мощностью 270 л.с. и автоматической коробкой передач, а также усилителем рулевого управления. В кабине водителя установлены два гигантских капитанских кресла, снятые с частного самолета.

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