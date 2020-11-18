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Личный автобус певца Принца отправится на аукцион

Личный автобус певца Принца отправится на аукцион (24 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автодом   автомобили   атомир   дом на колесах   принц   
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Пандемия привела к тому, что многие из нас провели часть 2020 года в условиях полной или частичной изоляции, что, конечно же, привело к повышению интереса к домам на колесах. Скоро в продаже появится, возможно, величайший автодом в современной истории человечества - оригинальный туристический автобус, который певец Принц использовал во время своего тура Purple Rain с 1984 по 1985 год.

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Метки: авто   автобус   автодом   автомобили   атомир   дом на колесах   принц   
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1k
kiber Час назад
Думал всё помпезней будет. А тут, можно сказать, скромно для такого экстравагантного чувака. По наркоте ушёл. Жаль! Талантливый был.
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aman90 kiber Час назад
Для начала 80-х очень даже помпезно.
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