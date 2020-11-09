Эх, дедушка: в Волжском пенсионер на ВАЗе сбил женщину с двумя детьми

На улице Мира в Волжском 68-летний водитель ВАЗовской "классики" сбил женщину и ее дочерей, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы.
Женщина вела за руку дочерей 8 и 4 лет, направляясь, видимо, в школу и детский сад
Сообщается, что у них ссадины и ушибы, согласно предварительным данным.
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0:05 - полная остановка соседнего ряда
0:06 - водитель ваза непосредственно мог увидеть пешехода
0:07 - пешеходы уже под машиной
0:09 - полная остановка ваза
Срегировать по пешеходу водитель не имел никаких шансов, вероятно даже тормозить начал заранее ещё даже не увидев пешеходов, но шансов не было не сбить, водителю нужны эти две-три секунды на остановку, которых у него не было, хотя скоростной режим не нарушал.
Я не сколько не оправдываю водителя, но каждый должен иметь свою голову на плечах.
Объясните мне кто знает: зачем тратят столько денег на установку этих бесполезных моргающих желтый светофоров??? Как они могут помочь безопасно перейти дорогу?
Жизнь ничему не учит..
Сбитых пешеходов жалко. Надеюсь, всё обойдется..
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Я сейчас Бельгию описАл, а в Германии законы даже посильней будут.
Для примера, любой пчеловоз из России будет считаться лихачом в Бельгии, а в Германии, вообще, социально опасным.