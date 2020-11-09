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Эх, дедушка: в Волжском пенсионер на ВАЗе сбил женщину с двумя детьми

Эх, дедушка: в Волжском пенсионер на ВАЗе сбил женщину с двумя детьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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На улице Мира в Волжском 68-летний водитель ВАЗовской "классики" сбил женщину и ее дочерей, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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44  комментария
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800
Шурман 2 часа назад
Она не вела , она бежала . Видно ведь , я своих перевожу за ручку и пока не увижу что все остановились дальше не пойду . Моя жена так же поступает , хотя можно дорогу перейти машин нет она принципиально пойдет до пешеходного .
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15
Vladimir Grachev 3 минуты назад
Кликбейтный заголовок. Поло, ехавший за пятеркой тоже не среагировал, хотя вводные имел те же самые, и тоже видел, что правый ряд встал, так что речь скорее о неосторожности как таковой, нежели о возрасте водителя.
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1k
Владимир Теленков 24 минуты назад
а потом все удивляются нафига столько лежачих полицейских - просто кто то не может в соблюдение скоростного режима
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412
Алексей Владимир Теленков 5 минут назад
Установка лежачих полицейских без работающего уличного освещения - это скорее попытка спровоцировать аварию чем её избежать.
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5k
JACKAL Полчаса назад
Почему она смотрит направо??? Встречки опасается???
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770
Олег Полчаса назад
Старый слепошарый пи.дорас + тупая овца = классическое ДТП
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32k
Элек Мек Олег 21 минуту назад
Дол.б.о.е.б.и.з.м не определяется возрастом.
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919
Евгений Полчаса назад
Они бы ещё через МКАД нерегулируемый пешеходный переход сделали.
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11k
Inlex 41 минуту назад
каноничное дтп на пеш переходе - никогда не смотрит что за машиной..а оттуда вылетают машинки, а машинка по понимает почему перед переходом остановилась мафынка справа
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412
Алексей 46 минут назад
Неосвещенная улица, темное время суток, плотный поток машин, мамаша не смотрящая по сторонам, черная ни разу не отражающая одежда на ней, и пешеходный переход через четыре полосы сразу - никаких шансов среагировать у водителя, а скорость машины вероятно была минимальной, остановился почти сразу же, там остановочный путь макс метров десять, что для такого авто означает 40 км в час не больше. Ну да если соседний ряд остановился можно попытаться догадаться что там пешеход, только всё равно остановится уже шансов нет зачастую.
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17k
Аня Алексей 40 минут назад
Короче долбящийся в оба окуляра дед не при чем, да
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412
Алексей Аня 24 минуты назад
0:02 - заметное замедление соседнего ряда
0:05 - полная остановка соседнего ряда
0:06 - водитель ваза непосредственно мог увидеть пешехода
0:07 - пешеходы уже под машиной
0:09 - полная остановка ваза
Срегировать по пешеходу водитель не имел никаких шансов, вероятно даже тормозить начал заранее ещё даже не увидев пешеходов, но шансов не было не сбить, водителю нужны эти две-три секунды на остановку, которых у него не было, хотя скоростной режим не нарушал.
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10k
Анатолий Соколов Алексей 5 минут назад
идите учите пдд - пункт 14.2 - дед ехал позади машины рега и должен был видеть что тот останавливается.
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13k
Юрий Час назад
Старый мудень... 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
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31k
Игорь Юрий Полчаса назад
Вот поэтому, когда перехожу дорогу, кручу головой перед пересечением каждого ряда, особенно, когда пропускают.

Я не сколько не оправдываю водителя, но каждый должен иметь свою голову на плечах.
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9k
Karelian Час назад
Ну да, надо же успеть на маршрутку.

Объясните мне кто знает: зачем тратят столько денег на установку этих бесполезных моргающих желтый светофоров??? Как они могут помочь безопасно перейти дорогу?
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1k
Владимир Теленков Karelian Полчаса назад
В теории, в теории(!), она привлекает внимание водителя к знаку пешеходного перехода. То есть даже если темно ты его заметишь, если вообще смотришь за дорогой. Ну и дальше водитель должен снизить скорость, и т.д.
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9k
Karelian Владимир Теленков 11 минут назад
Так в том то и печаль, что всё это только в теории. Что данное видео и подтверждает. У нас возле школ таких понаставили. Кучу денег потратили, за электричество город будет платить, а толку - ноль. Кнопочные светофоры надо ставить.
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1k
Lovels Travel Час назад
Машину на аукцион, вырученные средства на лечение!
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25k
Snork Snorkoff Lovels Travel 42 минуты назад
Той семере цена тысяч 40..
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17k
Аня Snork Snorkoff 39 минут назад
Тоже деньги
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15k
nobody® Snork Snorkoff 11 минут назад
ссадины и ушибы покрыть
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628
Progressive Час назад
пешеходный переход через 4 полосы, конечно, полный бред, или уж светофор с кнопкой или вообще никак
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Дед - мудак, баба - овца. Детей искренне жаль.
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1k
Vitamin 2 часа назад
"И чего все лохи перед пешеходным переходом остановились?.. Тю, тупые... Поеду дальше..." (с)
Жизнь ничему не учит..
Сбитых пешеходов жалко. Надеюсь, всё обойдется..
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Дед конечно олень, но и баба хороша.
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25k
Snork Snorkoff Директор свежего воздуха 59 минут назад
А поконкретнее нормы можно? "Бешеный и года на.." как-то не внушают доверия. В рунете чтот не нашел, а в немецком не силён ))
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1k
Mibud Snork Snorkoff 54 минуты назад
Т.е. этот ублюдок, который видя тормозящий впереди автомобиль - жертва неадекватной "Бабы", ослепленной светом фар притормозившего автомобиля?
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1k
Mibud Snork Snorkoff 51 минуту назад
Ага, а смотреть вперед видимо обязанность только пешеходов? Пешеход ослеплен фарами, а ты что ? "Какой то придурок тормозит перед переходом? МУДАК!!! Ну ка я газану!!!
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25k
Snork Snorkoff Mibud 44 минуты назад
Ты дурак или прикидываешься? Три раза уже писал что дед не прав. Но баба могла избавить свои детей от травм и больницы если бы исполняла свою часть ПДД.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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2k
Директор свежего воздуха Snork Snorkoff 11 минут назад
Бешеный по немецким меркам это когда 2-3 месячных зарплаты (решает суд), плюс к этому суд может назначить общественные работы, например, контроль зебры возле школы в час пик, уборка листьев с дороги в сезон с оплатой 1эоро/ч. А венец всему идиотентест, который пройти крайне тяжело и не дешево. И никто не даст копить штрафы годами, они растут как снежный ком.
Я сейчас Бельгию описАл, а в Германии законы даже посильней будут.
Для примера, любой пчеловоз из России будет считаться лихачом в Бельгии, а в Германии, вообще, социально опасным.
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2k
SSD 2 часа назад
Если правый ряд остановился перед переходом, то бошка то должна у деда понимать, что это не просто так... Ссохлись мозги уже похоже.
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13k
Юрий SSD Час назад
Есть даже такой пункт в ПДД. 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
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12k
Объект реальности 2 часа назад
А на поло вообще олень.
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8k
Атеист Объект реальности 2 часа назад
@"жопонюх обыкновенный". Я таких позади себя тоже частенько встречаю и увеличиваю дистанцию и бздю в два раза больше)) чтобы если что оч плавно остановиться.
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