Яжемать головного мозга: с ребенком на красный свет

Автомобилист из Воронежа избежал наезда на безрассудную мамашу, которая перебегала дорогу вместе с ребенком на красный свет. После этого, яжемать получила порцию отборного мата в свою сторону.
Осторожно много мата! Очень много!
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Да не обязан. Зато нервы целее. Малоли, ребенок из рук вырвется, алкаш, бабка или еще какой нежданчик. На дороге всякое бывает и ко всякому надо быть готовым.
Но и рег коченый на всю голову. Он прав относительно ситауции, но категорически не прав так материться при ребенке.
А его мат один хрен в башке этой овцы отложится как неадекватный водятел, но никак не ее дурость с ПДД
она просто умственно отсталая дура, а он умственно отсталый долбооб, знающий пдд!
если бы рег думал о ребенке, то он бы выбирал выражения, делая замечание этой тупой овце.
только конченный имбецил не может себе представить, что чувствует беззащитный ребенок, когда оскорбляют его мать!
з.ы. твинкодрочи на фишках тоже закомплексованные долбообы