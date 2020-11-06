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Яжемать головного мозга: с ребенком на красный свет

Яжемать головного мозга: с ребенком на красный свет (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   на красный   пешеход   пешеходный переход   яжемать   
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Автомобилист из Воронежа избежал наезда на безрассудную мамашу, которая перебегала дорогу вместе с ребенком на красный свет. После этого, яжемать получила порцию отборного мата в свою сторону.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   на красный   пешеход   пешеходный переход   яжемать   
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2k
Том Сойер 3 часа назад
Ещё и огрызается в ответ, мразота поганая! Х.уй на тебя, дура - но мог же ребёнок пострадать!! (судя по голосу - она, кажется, её и бухая....)
Ещё и огрызается в ответ, мразота поганая! Х.уй на тебя, дура - но мог же ребёнок пострадать!! (судя по голосу - она, кажется, её и бухая....)
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4k
konon_1983 13 минут назад
Баба - дура, но ьак матом при ребёнке... Тоже не светило науки...
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3k
bumtester 24 минуты назад
А я вот всегда проезжая пешеходный переход всегда чуток сбавляю скорость и смотрю по сторонам.
Да не обязан. Зато нервы целее. Малоли, ребенок из рук вырвется, алкаш, бабка или еще какой нежданчик. На дороге всякое бывает и ко всякому надо быть готовым.
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26k
Slonyash 42 минуты назад
Перенервничал.
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4k
Серега 56 минут назад
Там целые ролики ОДНИ авторы собирают. Без помощи других.
Ссылка www.youtube.com
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1k
colontel 56 минут назад
капец тут петухи... пешеходный переход, подъезжая, сбавляй скорость.. а нет, ну ти ы лошара, а точнее "ты че, дура бл*ть, срыгнул автор смотря в зеркало и подкрашивая глаза"
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2k
au3 colontel 38 минут назад
Посмотрите внимательней.
Посмотрите внимательней.
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1k
colontel au3 Полчаса назад
пардон =) сам петухом оказался =)
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1k
jagyja Час назад
хочется ей ё.нуть, конечно. тупая. еще и огрызается.
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5k
Ivan 2 часа назад
Яжемать головного мозга: с ребенком на красный светПосмотреть
Яжемать головного мозга: с ребенком на красный свет
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4k
Majul 3 часа назад
Мамаша конечная конченая дура, факт.
Но и рег коченый на всю голову. Он прав относительно ситауции, но категорически не прав так материться при ребенке.
А его мат один хрен в башке этой овцы отложится как неадекватный водятел, но никак не ее дурость с ПДД
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987
Lovels Travel 3 часа назад
И регу язык выдрать с корнем
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13k
Габит Калыков Lovels Travel Час назад
Посмотрел бы я, как запоешь, если сам попадешь в такую ситуацию.
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987
Lovels Travel Габит Калыков 23 минуты назад
У меня воспитание другое.
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4k
кот базилий 3 часа назад
Сегодня двух таких видел. "так кому я мешаю, машин же нет"
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
и, главное, водила думает, что он красаффчик... рукалицо
она просто умственно отсталая дура, а он умственно отсталый долбооб, знающий пдд!
если бы рег думал о ребенке, то он бы выбирал выражения, делая замечание этой тупой овце.
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827
Инквизитор РФ Шурум-бурум 2 часа назад
На тебя бы я посмотрел, как ты выражения выбираешь от понимания того, что чуть не сбил двоих не по своей ошибке или дурости. И сесть мог из-за тупой суки
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7k
Шурум-бурум Инквизитор РФ 38 минут назад
таких ситуаций на дню куча
но я не страдаю комплексами этого провинциального долбооба-водителя и не пререкаюсь с каждым мудаком(чкой) на дороге! ибо время дороже

только конченный имбецил не может себе представить, что чувствует беззащитный ребенок, когда оскорбляют его мать!
з.ы. твинкодрочи на фишках тоже закомплексованные долбообы
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12k
Объект реальности 3 часа назад
Че кричать то матом при ребенке просто выйти пере..ать и вызвать ментов чтоб еще добавили и на карандаш поставили.
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2k
Gelosum Объект реальности 3 часа назад
не поставили, а посадили на карандаш :)
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4k
кот базилий Gelosum 3 часа назад
Всем отделом....
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