10 самых дешевых автомобилей мира: чудеса на виражах

Хотите машину, но денег не хватает, а в кредит влезать нет желания? Смотрите на отечественное авто и не хотите его покупать, потому что подавай вам иномарку? Ну вот вам кучка дешевых иномарок, на любой вкус и совсем тощий кошелек...
Mobius 2, производитель: Кения; самый дешевый внедорожник в мире - цена около 420.000 рублей
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Suzuki Mehran, производитель: Пакистан; цена около 400.000 рублей
В комплектации есть только кондиционер. Правда при его включении автомобиль тут же закипает...
Еще один индийский автомобиль Bajaj Qute (мотоколяска) - 337.000 рублей
Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов – стальной монокок. Для того, чтобы вписаться в рамки требований к квадрициклам, некоторые части изготовлены из высококачественного пластика. А если точнее, то у него пластиковые (пленочные) стекла
Tata Nano, цена около 300.000 рублей. Проект, получивший официальное звание самого дешевого автомобиля мира, так и не вышел за пределы индийского рынка, а в 2018 году и выпуск вовсе прекращен
Индийский Datsun redi-Go на сегодня, является самым дешевым автомобилем в мире. У себя на родине он продается от 283К рупий (~ 295К в рублях).
Redi-Go в самой дешевой комплектации D имеет: *двигатель 0,8, 5КПП * ABS с EBD *водительскую подушку безопасности *3-точечные инерционные ремни безопасности (с преднатяжителем у водителя) и поясной для среднего пассажира *встроенные подголовники спереди и сзади *Задние датчики парковки * 14-дюймовые стальные диски с шинами 165/70 R14 * Хромированная рамка решетки *Галогенные фары *Тонированные стекла *Дистанционное открывание лючка топливного бака *Неокрашенные бампера *Вместо L-образных светодиодных ДХО и противотуманок – хромированные "бумеранги" *Вместо LED-фонарей на корме – обычные *Противосолнечный козырек только со стороны водителя *Печки, кондиционера, колесных колпаков и складывающихся сидений не предусмотрено *Музыки нет никакой
Zotye Z100, производитель: Китай; цена около 280.000 рублей
Автомобиль имеет вполне современный дизайн, оснащен на уровне всех привычных автомобилей: полный электропакет, магнитола с выходами USB и AUX, кондиционер, системы АBS и EBD, передние подушки безопасности, парктроник и другие опции.
Франция: Renault KWID от 258 988 тысяч рублей
Бюджетный хэчбэк внешне напоминает кроссовер и изначально создавался для индийского рынка, но сейчас его можно приобрести в Европе, Азии и Южной Америке.
SD-HZ — китайский электромобиль, который продается на AliExpress с заявленной стоимостью 162 тыс. рублей.
На выбор предлагают несколько вариантов стилизации под известные модели, внутри три места, а электромотор развивает всего 1 кВт. Заявленная максимальная скорость — 35 км в час.
Авторский пост
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И тогда очень сильно удивимся ценам на авто, прежде всего на ВАЗовские модели.
Смекаете, о чем я?
Еще раз: Ты думаешь, что посадив откровенных вредителей и предателей ты решишь вопрос с экономикой в стране?
Ты в школе еще учишься?
И, в общем и целом, мало отличается от калужского ВАГа и питерской Киа
Специально для вас повторю:
Тут ведь вопрос в том, что если обанкротить автоваз, то вместе с ним работу потеряют в несколько раз больше рабочих, чем есть на самом автовазе.
И не важно, из какой страны собственник предприятия. Важно, что безработные - люди вокруг тебя.
Если уберешь пошлины, деньги уйдут на вторичный рынок японии и США.
А у тебя еще и безработица вырастет.
Проблема не в ценах на авто, а в доходах трудящихся.
Если тебе реальный выход нужен - это смена экономической формации.
Вы давайте модели, представленные на российском рынке
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