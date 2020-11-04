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10 самых дешевых автомобилей мира: чудеса на виражах

10 самых дешевых автомобилей мира: чудеса на виражах (10 фото)

Автор:
04 ноября 2020 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   бешеные табуретки   дешево   машины   странные   удивительные   
14562
10

Хотите машину, но денег не хватает, а в кредит влезать нет желания? Смотрите на отечественное авто и не хотите его покупать, потому что подавай вам иномарку? Ну вот вам кучка дешевых иномарок, на любой вкус и совсем тощий кошелек...

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Метки: автомир   бешеные табуретки   дешево   машины   странные   удивительные   
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78  комментариев
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5k
Ф Ив 19 часов назад
Последняя фотка до боли знакомый дизайн. Знакомьтесь - ЛуАЗ "Волынь".
Последняя фотка до боли знакомый дизайн. Знакомьтесь - ЛуАЗ "Волынь".
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431
Vlad Simonov 3 часа назад
а почему нет? Классный машинки, свою нишу всегда найдут.
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11k
Stark 3 часа назад
Mobius 2 без фотошопа
Mobius 2 без фотошопа
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5k
Roman Stark 36 минут назад
Мдя, а в посте был на машину похож...
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4k
SuperTroll 12 часов назад
Это не машины, это капсулы смерти)))
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2k
Дарвин и аморальная премия 13 часов назад
Говорят,что к Mobius 2 из Кении прилагается 5 негров,что бы его толкать
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15k
Alush Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Не негров,а афроафриканцев! Расист.
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2k
Oleg SC 13 часов назад
(~ 295К в рублях К это килограмм или килокалории ? Совсем обалдели,русский язык совсем забыли?
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545
Ленин дедушка Alush 3 часа назад
да называй, конечно! кто ж тебе запретит-то?
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17k
Сергей Костюнин Aristarx 2 часа назад
бородатые уродцы на тонюсеньких ножках без мышц это хипстеры , ненавижу !!
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12k
Сергей Aristarx 2 часа назад
А Вы, извините, в гречу пудах покупаете, а ткань в аршинах? Бесится Ваше право. Можете даже ножкой потопать...
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2k
roman-delisov Oleg SC 2 часа назад
Кельвинов (градусов).
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2k
roman-delisov Serg Час назад
Приставка "кило" в русском языке добавляется перед названием единицы измерения, а не после значения -- 250 Круб. (килорублей), а не 250К руб.
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1k
paranoik_ 15 часов назад
лет 15 назад рязанские пацанчики катали со скоростью света (так внутри машины казалось) на нульцевом жигуляторе 2107 и с пеной у рта доказывали, что новая жига надёжнее, лучше и престижнее 12-тилетней немецкой тачилы за те же деньги (кажется, про бэху речь шла).
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70
vova old 16 часов назад
вот электормобиль на али около $800 в штатах сдоставкой и всеми налогами $1200
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157
Андрей 17 часов назад
А что, даже рупия круче рубля?
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19k
Сергей Шишкин Андрей 14 часов назад
Вот тебе к размышлению: За один иорданский динар дают полтора амерских доллара, так что получается что в Иордании экономика сильнее Американской? Пятёрка у него по полит экономике.
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380
blade3 Андрей 14 часов назад
индийская рупия в 2009 стоила 60-61 за один доллар. То есть, за 10 лет обесценилась только на 25%, это там все переживат за это. А в стране ни нефти, ни газа толком нет. Зато рубль - верх надежности
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2k
Варяг Андрей 12 часов назад
Ну. У меня по политэкономике в институте пятерка была.-------------ввер ногами?
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486
Антон Гелцер Сергей Шишкин 9 часов назад
Очень не удачный пример. У японской йены нет аналога центов или копеек. Если бы были тогда доллар стоил бы 1.05.
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545
Ленин дедушка Андрей 3 часа назад
по такой политэкономике? тогда, собственно, всё понятно.
по такой политэкономике? тогда, собственно, всё понятно.
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5k
mbr 17 часов назад
Засадить в тюрьму набиулинных, силуановых, грефов, сделать адекватный курс валют.
И тогда очень сильно удивимся ценам на авто, прежде всего на ВАЗовские модели.
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2k
Иван Петров mbr 12 часов назад
В Союзе автомобили стоили доступно, только купить почему-то была беда. Хотя заводы не ленились, продукцию выпускали, даже всякие планы по пятилеткам выполняли
Смекаете, о чем я?
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626
Serg Иван Петров 11 часов назад
нельзя было купить, потому что мы кормили этими машинами всех кроме себя, все со дружественные государства, так сказать все уходило на экспорт
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5k
mbr Варяг 9 часов назад
Вот вся элитка и мечтает Путина убрать.
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2k
RoseM mbr 7 часов назад
Для тех, кто на бронепоезде.

Еще раз: Ты думаешь, что посадив откровенных вредителей и предателей ты решишь вопрос с экономикой в стране?

Ты в школе еще учишься?
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2k
Варяг mbr 9 минут назад
Мечтали бы убили давно... он их покрывает, они его... хорошая сделка!
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14k
Жупел - Кипучая сера 17 часов назад
Если уже этот индийско-пакистанско-кенийский хлам стОит по 300-400 тыщ/руб, судя по последним событиям в стране, и болтанкой валюты, уже после новогодних праздников ждем новую рекламу: Только в январе спецпредложение от автоваза, Лада Гранта в базовой комплектации всего от 2,5 млн рублей! Поторопись купить, предложение ограничено!!!
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1k
Коровьев Фагот Жупел - Кипучая сера 13 часов назад
Тебя обманули бро. Это цена за набор из 4 штук.
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2k
x3matic 17 часов назад
Рено Квид от 4000 т. евро в Европе.Максимальная комплектация 5000 евро.
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10k
wilddewill x3matic 16 часов назад
А что там в нем другого, в сравнении с Рено Сандеро?
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2k
x3matic wilddewill 13 часов назад
Другой класс автомобиля.
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23
КОСМОС 17 часов назад
Кстати,все из перечисленных авто может и дёшевы,но попробуйте купить и привезти в РОССИЮ,стоимость возрастёт вдвое!
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2k
Иван Петров RoseM 12 часов назад
так-то он не совсем отечественный (если ваше отечество не Франция/Япония)
И, в общем и целом, мало отличается от калужского ВАГа и питерской Киа
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2k
RoseM Иван Петров 7 часов назад
Ваня, вы - дурак, не способный прочитать и усвоить даже одно предложение.

Специально для вас повторю:
Тут ведь вопрос в том, что если обанкротить автоваз, то вместе с ним работу потеряют в несколько раз больше рабочих, чем есть на самом автовазе.

И не важно, из какой страны собственник предприятия. Важно, что безработные - люди вокруг тебя.
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2k
RoseM Иван Петров 7 часов назад
Если снять пошлины, то ВАГ и КИА отправятся туда же - на помойку.
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12k
Сергей RoseM 2 часа назад
А почему они отправятся на помойку? Не конкурентноспособны? То есть тут капиталистическая песнь заканчивается? Одни предприятия можно значит к херам под эту песнь отправить, а другим выкатывать не рыночный ценник и при этом время от времени вливать бюджетные денежки. Вам не кажется, что рабочие места в заложниках банального шантажа.
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2k
RoseM Сергей 53 минуты назад
В чем шантаж?

Если уберешь пошлины, деньги уйдут на вторичный рынок японии и США.

А у тебя еще и безработица вырастет.

Проблема не в ценах на авто, а в доходах трудящихся.

Если тебе реальный выход нужен - это смена экономической формации.
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23
КОСМОС 17 часов назад
Это конечно всё прискорбно,но если вдуматься,у нас огромная страна,с большими расстояниями между населёнными пунктами...На чём ездить пролетариату?На дачу,рынок,в больницу,привезти стройматериалы?Купить в кредит отечественное амно и платиь за него с мизерной зарплаты?Вот и ездим на рухляди...Не до жиру,безопасности и плавных обводов кузова с светодиодной оптикой...Где народный авто?!?!Чтоб ехал,не ломался и цена не надирала?
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12k
Сергей КОСМОС 2 часа назад
Нетуньки. Канули в лету с АЗЛКа и ИЖом. Ведь масквичь это фууу не кошерно.
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2k
x3matic 17 часов назад
Renault KWID я бы рассмотрел, как вторую,поджопную машину, на работу и по работе ездить.
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2k
ваня панкин 17 часов назад
самобеглые коляски... инвалидные...
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3k
Фомич ваня панкин 12 часов назад
Инвалидные-это бэхи старые.На них обычно инвалиды головы убиваются и убивают других.А это нормальная рабочая лошадка на небольшие расстояния.Расход топлива смешной...2,5-3 литра на 100 )))
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Комментарий удален. Причина: флуд
−15
Князь Курбский 18 часов назад
Ауди а8, 4,2. €1900. Литва.
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218
Атомный Крот Князь Курбский 18 часов назад
Главное, чтобы у нее от старости колеса не отвалились.
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2k
x3matic Князь Курбский 17 часов назад
Сочувствую владельцу.
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5k
mbr Князь Курбский 17 часов назад
кусок говна, зато ЕВРОПА бл...!
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478
Обратная сторона Луны 19 часов назад
И это без учёта растаможки


Вы давайте модели, представленные на российском рынке
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4k
Sanar Обратная сторона Луны 19 часов назад
Легко, сосед за 25 000 рублей продаёт 15ку, там правда ограничения по регистрации, но тачка "пацанская" забирай.
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17k
Евгений Sanar 18 часов назад
Речь о новом автомобиле.
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218
Атомный Крот Евгений 18 часов назад
Лада Гранта. От 435 тыр
https://www.lada.ru/https://www.lada.ru/
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1k
Коровьев Фагот 19 часов назад
У автора насчет Mobius старая информация 2017 года. Вот цитата из обзора конца 2019 года " По словам основателя Mobius Motors, кенийский джип будет выпускаться в трёх вариациях стоимостью от 12,6 до 15,3 тысячи американских долларов (750–960 тысяч рублей)."
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3k
cfhfwby 19 часов назад
Нас этим не запугать и не удивить: мы ездили, а некоторые, продолжают ездить на подобном до сих пор-"жигули".
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2k
x3matic cfhfwby 17 часов назад
Сразу видно,Жигулей у тебя никогда не было.
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3k
cfhfwby x3matic 13 часов назад
ВСЕ модели были.
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