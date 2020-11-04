10 самых дешевых автомобилей мира: чудеса на виражах

Хотите машину, но денег не хватает, а в кредит влезать нет желания? Смотрите на отечественное авто и не хотите его покупать, потому что подавай вам иномарку? Ну вот вам кучка дешевых иномарок, на любой вкус и совсем тощий кошелек...