Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области

В поселке Новая Ляда, Тамбовской области автору ролика повстречался обочечник на «Калине» с очень эмоциональным штурманом. В принципе, все вполне обычно, ничего другого ожидать от этих особей и не стоило!
Присутствует ненормативная лексика!
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Раннее летнее утро, над рекой туман, птички начинают петь и ни ветерка. Сидит мужик, рыбу ловит, красота.
Вдруг вдалеке раздаётся- Пошёл наху...
И так всё ближе.
Сидит дальше, вдруг уже близко- Пошёл наху...
Сидит ловит, и тут из тумана выплывает лодка а в ней сидит мужик и гребёт вилками. Ну рыболов ему и говорит-"Мужик, ты хоть бы ложки взял..."
- "Пошёл наху..."
Какие-то остатки вежливости у этого педераста остались.