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Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области

Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автохам   быдло   видео   культура вождения   обочечник   прикол   
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В поселке Новая Ляда, Тамбовской области автору ролика повстречался обочечник на «Калине» с очень эмоциональным штурманом. В принципе, все вполне обычно, ничего другого ожидать от этих особей и не стоило!

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Метки: авто   автомир   автохам   быдло   видео   культура вождения   обочечник   прикол   
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20  комментариев
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3k
Денис Колосов 3 часа назад
Ой, прям парочка голубков в авто на обочине-) один актив, другой пассив-)
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696
zu4ara 16 минут назад
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1k
Олег Полчаса назад
Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области
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4k
кот базилий Полчаса назад
Гомосятина, членососы
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594
Kanifolkin Полчаса назад
Да. Обочечники охудели вкрай...

Да. Обочечники охудели вкрай...
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597
TugoUH 36 минут назад
Девушки, если Ваш избранник поступает так. Плюет, не думая, на всех ради своих мелочных интересов. Как Вы думаете, насколько важны Ваши интересы такому индивидууму... Человек привык срать на всех вокруг, думать только о себе, он уже взрослый, с чего Вы взяли, что он изменится ради Вас? Правда верите в сказки?
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854
Сергей TugoUH Полчаса назад
Меня девушки постоянно говорят давай на обочину, как видят пробку....... Вот тебе и выбор либо доставка туши либо потеря девушки. Ну и короче баба с возу.
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628
GantZ Час назад
На ярославке каждые выходные гей парады на обочинах. Да еще такая вереница поболее чем в европе
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854
Сергей Час назад
Кто на калине ездиет заведомо ущербных, что с них взять с патриотов? И на свой орган послал человека обозвав его геем. Он ведь тогда либо тоже гей или би, ну или терпила.
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50k
Серый 2 часа назад
Ненавижу обочечников. Особо на мкаде
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3k
Игорь 2 часа назад
Прям заинтриговали...
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3k
Алексей 2 часа назад
ну вы поняли )
ну вы поняли )
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8k
Сол Гудман 2 часа назад
Это они в свой адрес, выразили мысли автолюбителей, которые их не пускали в ряд
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9k
alexis 2 часа назад
Вспомнилось:
Раннее летнее утро, над рекой туман, птички начинают петь и ни ветерка. Сидит мужик, рыбу ловит, красота.
Вдруг вдалеке раздаётся- Пошёл наху...
И так всё ближе.
Сидит дальше, вдруг уже близко- Пошёл наху...
Сидит ловит, и тут из тумана выплывает лодка а в ней сидит мужик и гребёт вилками. Ну рыболов ему и говорит-"Мужик, ты хоть бы ложки взял..."
- "Пошёл наху..."
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
попалось как то такое уйло на приозерском ш. орет типа что сложно пропустить- отвечаю ты самый умный ехал по обочине вот и едь там дальше....
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7k
Star Link 2 часа назад
Могучий русский язык.
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17k
Сергей Костюнин Star Link Час назад
Это лозунг лесбиянок
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758
ZloyPupsik 2 часа назад
все верно сделал
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5k
Stray 3 часа назад
Ну он сначала нахамил, а потом представился.
Какие-то остатки вежливости у этого педераста остались.
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11k
P.F. 3 часа назад
Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области
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