Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta произошел взрыв

Вряд ли кто-то поспорит, что ГБО - это выгодно, однако дополнительные риски езда на газу все же приносит. Современное оборудование достаточно безопасно, но иногда находятся недобросовестные установщики.
Качественная установка ГБО порой стоит дорого, да и регулярное обслуживание проводит не каждый водитель.
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Присутствует ненормативная лексика!
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Авторский пост
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Вспыхнул ЗИЛ-130, оборудованный ГБО.
Дело было около газозаправки.
Народ разбежался.
Машина благополучно сгорела.
А ГБО, почти, не пострадало.
может он даже переплатил
с какого момента у нас вообще высокая цена стала гарантом качества?