Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta произошел взрыв

Вряд ли кто-то поспорит, что ГБО - это выгодно, однако дополнительные риски езда на газу все же приносит. Современное оборудование достаточно безопасно, но иногда находятся недобросовестные установщики.

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Качественная установка ГБО порой стоит дорого, да и регулярное обслуживание проводит не каждый водитель. Источник: