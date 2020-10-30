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Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta произошел взрыв

Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta произошел взрыв (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2020 13:24
Сообщество : Автомир
Метки: ГБО   авто   взрыв   взрыв гбо   видео   газ   газовое оборудование   лада   повезло   
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Вряд ли кто-то поспорит, что ГБО - это выгодно, однако дополнительные риски езда на газу все же приносит. Современное оборудование достаточно безопасно, но иногда находятся недобросовестные установщики.

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Метки: ГБО   авто   взрыв   взрыв гбо   видео   газ   газовое оборудование   лада   повезло   
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10k
P.F. 2 часа назад

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26k
АнтонПолднев 47 минут назад
Оператор видать крупный специалист в этой сфере. 90% легковых автомобилей ездят на пропан-бутановой смеси, а не на метане. Потому что оборудование очень громоздкое и тяжёлое. Кроме того оно минимум в два раза дороже. Да и такой хлопок... Не смешите меня. В метановом баллон давление до 130 тамосфер. Это был хлопок пропана.
Оператор видать крупный специалист в этой сфере. 90% легковых автомобилей ездят на пропан-бутановой смеси, а не на метане. Потому что оборудование очень громоздкое и тяжёлое. Кроме того оно минимум в два раза дороже. Да и такой хлопок... Не смешите меня. В метановом баллон давление до 130 тамосфер. Это был хлопок пропана.
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2k
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
капец, нафига это надо ...
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8k
Атеист Час назад
ну не факт что сэкономил, не факт что ставил в "гараже". Просто мог быть брак какой-то детальки и все. Вот по сей причине я и не ставлю этот газ, особенно с моими 10к в год пробега... На газе сэкономишь, а потом покупай новую машину))
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2k
KL11 Час назад
Но как вклеены стекла!
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26
wr2x2 Час назад
метан - опасная вещь? или пропан-бутан опаснее?
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26k
АнтонПолднев wr2x2 54 минуты назад
Вы когда яичницу жарите тоже задаёте себе этот вопрос? Если относиться к подобным вещам наплевательски, то последствия в виде обрушенных подъездов и взорванных машин не заставляют себя ждать. С бензином абсолютно то же самое. Если у вас из топливопровода бензин капает на выпускной коллектор, то нет никакого смысла рассуждать что опаснее газ, или бензин. Но если относится к оборудованию с должным вниманием, то никаких проблем оно никогда не доставит.
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19k
Юрьевич Час назад
Ну повезло, что просто физический взрыв... Могла ещё и газовоздушная смесь долбануть, тогда бы мало не показалось.
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26k
АнтонПолднев Юрьевич Час назад
Взрывается именно гвс. Поверьте газовику с 25-летним стажем. Пределы взрываемости у природного газа 5-15% по объёму, у пропан-бутановой смеси 2-10%. Если значения больше, или меньше этих цифр, то хлопка не произойдёт.
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4k
Echo АнтонПолднев 38 минут назад
у метана уже 4.4-17 %
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15k
Anna 2 часа назад
при установке: а не п@3данет? да не, не должно
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3k
Sanar 2 часа назад
Видел последствия взрыва метана на китайском погрузчике, оператора вместе с кабиной катапультировало метров на 20. Весту прикольно раздуло, ей так даже лучше)
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
В той же Перми, в конце 80-х,
Вспыхнул ЗИЛ-130, оборудованный ГБО.
Дело было около газозаправки.

Народ разбежался.

Машина благополучно сгорела.
А ГБО, почти, не пострадало.
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12k
робт 2 часа назад
автор, а с хрена ты высосал что водила сэкономил?
может он даже переплатил

с какого момента у нас вообще высокая цена стала гарантом качества?
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2k
Core 2 часа назад
Гбо, гбо, нехрен переть в жигулях
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