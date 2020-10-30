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Опасный снаряд: в Тольятти бензовоз потерял колесо

Опасный снаряд: в Тольятти бензовоз потерял колесо (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   бензовоз   видео   дтп   колесо   колесо отвалилось   
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В Тольятти перед Васильевским перекрестком у беновоза отлетело колесо, и угодило прямо в универсал Lada Priora, который в этот момент заплавляли на АЗС.

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Метки: авария   авто   авто авария   бензовоз   видео   дтп   колесо   колесо отвалилось   
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7  комментариев
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10k
P.F. 2 часа назад
Пипец. Вот так стоишь, никого не трогаешь, и тут тебе в корму прилетает такой неуправляемый снаряд...
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5k
z0_0b 16 минут назад
Самонаводящиеся колёса, новый тип оружия будущего (:
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2k
KL11 22 минуты назад
47 рублей 95й. Живут же люди.
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15k
Anna Час назад
хороший поджопник
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12k
Ligov 2 часа назад
Хорошо, что не в человека. Убило бы...
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Сейчас пострадавший на рега налетит, подумав, что это его колесо.
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15k
Anna Габит Калыков Час назад
а он такой: опа, у меня все на месте
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