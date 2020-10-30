Опасный снаряд: в Тольятти бензовоз потерял колесо

В Тольятти перед Васильевским перекрестком у беновоза отлетело колесо, и угодило прямо в универсал Lada Priora, который в этот момент заплавляли на АЗС.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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